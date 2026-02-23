El Ministerio "irá de la mano" de los médicos a reclamar a las CCAA las mejoras no fijadas por ley en el Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control en el Congreso en la que respo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que está "totalmente de acuerdo" con las reclamaciones que han llevado a los médicos a convocar una huelga semanal al mes contra el Estatuto Marco y, por tanto, "irá de la mano" de los médicos para reclamar "a todas y cada una de las comunidades autónomas" las mejoras no fijadas por ley en el Estatuto Marco.

En una entrevista en el podcast 'Carne Cruda', recogida por Europa Press, ha recordado que el Gobierno no tiene competencias para fijar salarios, plantillas y una organización concreta; "a partir de aquí, las que tienen que hacer su trabajo son las comunidades autónomas que tienen que retribuir bien y que retener bien a los profesionales", ha subrayado.

Así, ha recordado que el Estatuto Marco, al que aún le falta pasar por el Consejo de Ministros, es "un primer paso" que pone "límites" a las CCAA ante los abusos de estos años. "Después de 23 años, esta es la primera vez que se pone la primera piedra para la mejora", ha recordado.

Entre las reclamaciones de los médicos se encuentra que las guardias sean de 12 horas y voluntarias, mejor pagadas y con descansos reales; piden jornadas equiparables al resto de sanitarios; un estatuto propio que recoja la singularidad de la profesión, más plantilla y mejoras retributivas, y adelantar la jubilación.

Al respecto, García ha recordado que las guardias no pueden ser voluntarias, ya que "no podemos dejar la asistencia de los pacientes al albur de las necesidades de los profesionales", y que el EM termina con las guardias de 24 horas y se pone un límite máximo de 17 horas, que equivalen a dos turnos seguidos (tarde y noche), con descansos obligatorios antes y después, y que las CCAA tienen la posibilidad de bajar a 12 horas.

Sobre la equiparación de jornadas y cómo se organizan, ha señalado que el Estatuto solo puede fijar límites, que la organización depende de las CCAA y que el modelo médico no es exactamente equiparable al de enfermería, que es el que se está poniendo de ejemplo.

"Las enfermeras tienen otra organización, y es que una de cada tres semanas hacen cuatro, cinco, seis noches. [...] Eso a los médicos, ni aquí en España ni en ningún sitio del mundo, nunca nos ha cuadrado esa organización. ¿Por qué? Porque no perdemos la continuidad de nuestros pacientes", ha explicado.

Se ha negado al desarrollo de un Estatuto propio porque tienen un capítulo propio y "porque las especificidades de los profesionales médicos, de los médicos, caben en un estatuto común". Considera que llevarlo acabo sería "fragmentar el sistema"; y ha recordado que la jubilación anticipada en España no se mide en horas, si no que se mide en años trabajados.

Para la ministra uno de los grandes problemas de los médicos, así como del resto de profesionales sanitarios, es la falta de plantillas. Sin embargo, ha recordado que el Gobierno ha aumentado un 15% las plazas de Medicina en la universidad pública y un 40% las plazas MIR y demás FSE, pasando de unas 8.000 a algo más de 12.000.

"Faltan médicos, faltan enfermeras, faltan médicos en la universidad y faltan médicos trabajando y faltan médicos en el MIR", ha observado recordando que más van a faltar porque la demografía así lo va a exigir.

"Tenemos que decidir como país que tenemos que pagar mejor a nuestros profesionales pero que también necesitamos más profesionales y eso depende de los presupuestos generales del Estado y de las prioridades que tengamos como país. Ahora mismo la sanidad tiene una caja y en esa caja nos tiene que dar para todos, nos tiene que dar para todos en la sanidad pública, tiene que dar para mejorar las condiciones y tiene que dar para contratar más gente y todo eso se tiene que hacer de manera paulatina", ha añadido.