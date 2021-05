El Ministerio de Justicia comienza a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas

GRANADA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia ya ha comenzado a tramitar la petición de indulto de Juana Rivas, cuya entrada en prisión fue acordada este pasado jueves por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada a raíz de que el Tribunal Supremo la condenara a dos años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. Esta condena se produjo después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, al que acusa de malos tratos.

Fuentes del Ministerio de Justicia ha confirmado a Europa Press que la tramitación del indulto total solicitado por esta madre de Maracena (Granada) ya se ha iniciado, con la petición de informe al tribunal sentenciador.

Sobre este asunto se pronunció ayer a través de Twitter la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien defendió la necesidad de una "justicia feminista" para Juana Rivas y señaló que están "a tiempo" de conseguirlo, pues trabajan "para que así sea".

El letrado de Rivas, Carlos Aránguez, ha trasladado en declaraciones a los medios su "indignación" con que el Juzgado haya decretado el ingreso "inmediato" en prisión para su cliente, por entender que es una "actuación sorpresiva" frente a una persona que solicitó el indulto el pasado 4 de mayo al Gobierno y que "tiene derecho a la suspensión de una pena que no alcanza los tres años de prisión" siendo además "delincuente primaria con una buena red de apoyo familiar y laboral".

La defensa de Rivas ha anunciado que recurrirán la decisión del juez, primero en reforma y luego en apelación ante la Audiencia de Granada por entender que "no está siendo escuchada" por la justicia. "No es que no se le esté aplicando una perspectiva de género que en este tipo de procedimientos judiciales está expresamente previsto en la Ley de Igualdad y en el convenio de Estambul, es que no se le está dando el mismo trato que a otros reos a los que se les da un plazo y posibilidades de recurrir".

Rivas, que también ha sido condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, ha solicitado al Gobierno el indulto total alegando que delinquió por un motivo "comprensible desde el punto de vista humano" como es "proteger a sus hijos" y recalca que "como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena", mientras que en Italia se "continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar".

La defensa de la expareja de Juana Rivas, ejercida por el letrado Enrique Zambrano, mantiene que concederle el indulto sería "un auténtico escándalo" y un "descrédito" para esta medida de gracia. Censura de hecho que se haya catalogado como una víctima de violencia de género en la petición de indulto y que se "criminalice" a su cliente cuando no existe "ni una sola resolución judicial" ni en España ni en Italia "que les de la razón sino todo lo contrario, a pesar de la interminable colección de procedimientos" presentados en este tiempo y que han sido archivados, según señaló hace unos días en declaraciones a Europa Press.