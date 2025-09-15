El Ministerio de Transportes inicia la rehabilitación de 20 kilómetros de firme en la A-4 entre El Carpio y Córdoba

Plano que muestra el tramo de la A-4 que se verá afectado por las obras de rehabilitación del firme, entre El Carpio y Córdoba capital. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar las obras de rehabilitación y mejora del firme en la autovía del Sur, A-4, entre los kilómetros 374 y 399, en la provincia de Córdoba, en concreto entre el municipio de El Carpio y la capital cordobesa.

Según informa el Ministerio de Transportes en una nota, en este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde este lunes 15 de septiembre y durante tres meses se producirá el corte de una de las calzadas de la A-4, desviándose el tráfico por la calzada contraria. El tramo afectado por el desvío, con una longitud entre 3 y 4 kilómetros, irá avanzando con el desarrollo de las obras.

Los trabajos se llevarán a cabo en horario diurno, de lunes a viernes. Los 'transfers' se mantendrán los fines de semana, excepto los especiales que señala la Dirección General de Tráfico (DGT), que son el de El Pilar (12 de octubre), el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Constitución/Inmaculada, en diciembre.

Las afectaciones durarán previsiblemente hasta el 15 de diciembre y durante las mismas se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación del firme, consistente en la retirada del asfalto envejecido y la extensión de una nueva mezcla asfáltica.

La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 22,8 millones de euros (IVA incluido) y tienen por objeto mejorar la seguridad vial y la comodidad en la conducción.