La ministra de Igualdad critica que Moreno sitúe a un hombre en el IAM en Sevilla y la Junta la acusa de "hipocresía"

Archivo - La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, durante una intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado el nombramiento de Emmanuel Toro como coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Mujes (IAM) en Sevilla. Una reacción frente a la que la Junta ha respondido señalando la "hipocresía" del Gobierno central que "ha nombrado a hombres para cargos de responsabilidad en violencia de género".

"Vox en la atención de las víctimas de violencia de género y un hombre al frente del Instituto de la Mujer en Sevilla. Estas son las apuestas de Moreno Bonilla para reírse de las víctimas e insultar a las mujeres en Andalucía", ha afirmado la ministra este miércoles en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Ante este esto, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado que "el verdadero problema del Gobierno de España con este nombramiento es que el nuevo coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla no es miembro del PSOE".

En una nota remitida por la Junta, López ha indicado que durante diferentes etapas de los gobierno socialistas "ser hombre no fue un problema". En este caso, ha señalado nombramientos al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, entre 2008- 2011, y, anteriormente, de la Dirección General de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, entre 2006 y 2008.

"Ser hombre no fue problema para estar al frente de las Jefaturas de las Unidades de Coordinación de las Unidades de Violencia sobre la Mujer, dependientes del Gobierno de España, en Cataluña y Canarias hasta hace escasos meses, ni para estar al frente de las jefaturas de las Unidades contra la Violencia sobre la Mujer de las Subdelegaciones de Gobierno de España en Cádiz, hasta mayo, y Jaén en la actualidad", ha explicado.

En esta línea, López ha defendido que "la conquista de la igualdad real y la eliminación de la violencia de género son cuestiones de Estado que necesitan la implicación de toda la sociedad. De mujeres y, por supuesto, también de hombres".

"¿Acaso un padre, un hijo, un hermano, un amigo o un compañero de trabajo que han visto a su hija, madre, hermana, amiga o compañera sufrir la violencia de género no pueden poner su granito de arena, su experiencia, su sensibilidad y su compromiso para combatirla? Rotundamente, sí", ha reseñado.

Asimismo, la consejera López ha insistido en que "el hombre no es el enemigo, como quiere presentarlo el Gobierno de España y la izquierda". "Los hombres no son el problema, son parte de la solución. Necesitamos más hombres referentes trabajando por la igualdad y contra la violencia de género", ha subrayado.

López ha advertido que "para ser feminista no hay que ser de izquierdas, hay que ser libres. La violencia de género la combatimos hombres y mujeres juntos y la igualdad la conquistamos toda la sociedad".

"Desde el Gobierno andaluz vamos a seguir defendiendo la unidad de mujeres y hombres en la lucha por la igualdad y contra la violencia machista también desde los puestos de responsabilidad", ha concluido.

En paralelo, la ministra de Igualdad también se ha pronunciado en redes sociales sobre las competencias en materia de violencia de género del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira.

"El PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado contra la violencia de género. El Gobierno de Andalucía deja a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo. No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas. Feijóo, insisto, ¿está rompiendo el pacto?", ha expresado este miércoles en la red social 'X'.