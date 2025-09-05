La ministra de Inclusión llama al PP a "cumplir la ley" en el reparto de menores migrantes entre territorios

La ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, entre el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, a la izquierda en la imagen, y el secretario ejecutivo de la Fundación Euroárabe, Antonio Sánchez - FUNDACIÓN EUROÁRABE

GRANADA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha emplazado al PP este viernes a "cumplir la ley" en cuanto al reparto entre territorios de menores extranjeros no acompañados y a que deje de estar "desnortado" y "abrazado a Vox" en esta materia en la que también le ha pedido "sensibilidad".

A preguntas de los periodistas la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, con sede en Granada, donde ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en la provincia granadina, José Antonio Montilla, ha señalado que es "incomprensible" y una "auténtica insumisión" no "cumplir la ley" en esta materia "después de haber constatado" y preguntado "cómo se encuentran cada uno de los sistemas de acogida de las comunidades autónomas".

"Hablamos de una competencia de las comunidades autónomas y no todas estaban cumpliendo en igualdad" por lo que se ha compartido información de los diferentes sistemas de acogida y se ha apostado por proceder a un reparto con base en "unos criterios transparentes e iguales para todos, porque no hay privilegios de unas comunidades autónomas a otras".

En este contexto ha apelado a la responsabilidad del PP como principal partido de la oposición para que deje de estar "desnortado" y "abrazado a Vox en la política migratoria", y para que, "simplemente por una cuestión de sensibilidad" y de "respeto a los derechos humanos, den respuesta a la vulnerabilidad que presentan" estos niños en España.

Ha recordado que el conjunto del país y las comunidades autónomas "sí que estuvieron a la altura, con más de 30.000 menores, de los cuales 7.000 eran no acompañados que venían de Ucrania tras la invasión de Putin" y se ha preguntado "cuál es la diferencia ahora" confiando en que no sea "una cuestión de color de piel o de racismo".

Precisamente Saiz ha explicado a los periodistas que el Plan Nacional de Integración que está elaborando el Gobierno a fin, entre otros objetivos, de "poner freno a los discursos de odio que están presentes" en la sociedad ha sido uno de los objetos abordados con los representantes de la Euroárabe, entre ellos su secretario ejecutivo, Antonio Sánchez.

Saiz ha conocido de cerca el trabajo que la institución con sede en Granada, según ha informado la Euroárabe en nota de prensa, está desarrollando, con especial interés en la investigación, formación y cooperación para promover el diálogo entre Europa y el mundo árabe.

EQUIPO DE ISRAEL EN LA VUELTA

La titular de Inclusión, preguntada por las protestas que hay contra el equipo Israel Premier Tech en la Vuelta, ha apelado a la responsabilidad de la dirección de la prueba para que "se haga eco del sentir de la mayoría de la sociedad española" respecto de la situación en Palestina.

"El conjunto de la sociedad española y el Gobierno en primera persona han sido absolutamente claros desde el primer momento" colocándose, ha indicado Saiz, "en el lado correcto de la Historia".