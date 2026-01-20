Misa funeral en la Catedral de Granada por las víctimas del siniestro ferroviario en Adamuz

Archivo - Monseñor José María Gil Tamayo. Archivo. - ARZOBISPADO - Archivo

GRANADA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Granada celebrará una Misa funeral en la Catedral el próximo viernes 23 de enero por las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que ha provocado 41 muertos y 152 heridos.

La Archidiócesis granadina ha convocado a todos los fieles y personas que lo deseen a rezar por el "descanso eterno" de los fallecidos y la recuperación de los heridos en esta Misa funeral.

Tendrá lugar a las 19,30 horas y está previsto que sea presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, según ha informado el Arzobispado.

La Archidiócesis ha expresado sus condolencias y dolor por lo sucedido, y su cercanía y oración por las víctimas, heridos y también por los familiares y allegados, así como el agradecimiento a cuantos están ayudando para socorrer a las víctimas.