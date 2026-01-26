La misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz en la Mezquita-Catedral de Córdoba se traslada al sábado 31

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, preside la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, a 25 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía, España). - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado este lunes de que se ha procedido a modificar la fecha y la hora de la misa funeral prevista en la Mezquita-Catedral de Córdoba por las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, con 45 fallecidos.

De este modo, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18,00 horas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, tras estar inicialmente prevista para el jueves 29. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.

Durante la Eucaristía se mantendrá un recuerdo especial para las personas fallecidas y para los heridos, así como para sus familias, elevando oraciones por su eterno descanso y por la pronta recuperación de quienes continúan afectados por las consecuencias de este trágico suceso.

Asimismo, la celebración destacará de manera expresa "la ejemplar generosidad, solidaridad y espíritu de ayuda mostrados por el pueblo de Adamuz, que ha sabido responder con unidad y cercanía ante una situación de profundo dolor, ofreciendo un testimonio de humanidad y esperanza".

Ante ello, el Cabildo Catedral ha invitado a la comunidad diocesana y a la ciudadanía en general a participar en esta misa funeral, "como signo de comunión, consuelo y fe compartida".