Miss Caffeina destaca el Salo Orgullo para reivindicar los derechos LGTBI: "Es más necesario que nunca"

Archivo - Sevilla.-El Festival del Patio+Metrópolis comienza este miércoles con un concierto de Miss Caffeina - FESTIVAL DEL PATIO - Archivo

SALOBREÑA (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El vocalista de Miss Caffeina, Alberto Jiménez, ha reivindicado la visibilidad del colectivo LGTBI y ha defendio que seguirán luchando por sus derechos "por más que las cosas se pongan extrañas", con motivo de la actuación de la banda en el festival Salo Orgullo que tendrá lugar en Salobreña (Granada) los próximos 3, 4 y 5 de julio.

"Creo que es necesario más que nunca la reivindicación, el estar, el ser visibles y que la gente sepa que por más que las cosas se pongan extrañas, nosotros no vamos a dejar ni de existir ni de luchar por lo que nos pertenece", ha afirmado Jiménez en una entrevista concedida a Europa Press.

El cantante ha considerado que la presencia de referentes visibles sigue siendo importante en el contexto actual y ha señalado que, desde su ámbito, el grupo trata de contribuir a ello. Aunque ha rechazado atribuir a la música la capacidad de cambiar por sí sola la realidad social, sí ha defendido el valor de la representación y de la normalización dentro de la industria musical.

En este sentido, ha señalado que lleva años hablando abiertamente de su orientación sexual, algo que, según ha explicado, no era tan habitual cuando comenzó la trayectoria de la banda dentro de la escena independiente española. "En nuestro pequeño mundo sí que intentamos hacerlo simplemente, en mi caso, siendo visible y estando ahí desde hace muchísimo tiempo", ha señalado.

Jiménez ha realizado estas declaraciones antes de la participación de Miss Caffeina en el Salo Orgullo, un evento en el que la formación actuará por primera vez y que afronta con especial ilusión.

"Siempre que nos han llamado para una celebración del Pride nos ha encantado porque creo que es un sitio donde nos gusta estar, donde tenemos que estar", ha afirmado el artista, quien ha destacado que este tipo de citas combinan la celebración con la reivindicación de los derechos del colectivo.

Aunque ha asegurado que no sienten una responsabilidad diferente a la de otros conciertos, ha reconocido que en ocasiones este tipo de actuaciones permiten introducir mensajes más reivindicativos. "Es nuestro hábitat natural", ha resumido.

VÍNCULO CON ANDALUCÍA

Durante la entrevista, el vocalista también ha destacado la relación que la banda mantiene con Andalucía, una comunidad que, según ha asegurado, les ha recibido "súper bien" desde sus inicios.

"Las mejores memorias que tenemos tocando son en Andalucía en general", ha afirmado Jiménez, quien ha elogiado la energía y la pasión con la que el público andaluz vive la música en directo. "Hay mucha energía, mucha pasión y eso nos encanta. Siempre nos ha encantado", ha añadido.

Preguntado por el concierto que ofrecerán en el Salo Orgullo, ha avanzado que el grupo ha preparado un espectáculo orientado especialmente al disfrute del público y pensado también para quienes descubran a la banda por primera vez.

"Vamos un poco a lo que sabemos que va a funcionar en un escenario grande", ha explicado. Según ha detallado, el repertorio estará centrado en las canciones más enérgicas de la formación, dejando a un lado los temas más pausados para favorecer una experiencia más festiva. "Queremos que la gente se lo pase bien, que baile y que disfrute", ha resumido.

UN MOMENTO "MUY DULCE"

La actuación llega además en un momento especial para Miss Caffeina, que este año conmemora el décimo aniversario de 'Detroit', uno de los discos más importantes de su carrera.

Jiménez ha adelantado que la banda continúa preparando sorpresas relacionadas con esta celebración, aunque ha evitado desvelar detalles sobre la última de ellas. Sí ha explicado que estará relacionada con una revisión del álbum y con canciones que el grupo lleva tiempo sin interpretar.

Preguntado por la situación actual de la formación, ha asegurado que atraviesan una etapa "muy dulce" después de 16 años de trayectoria. "El hecho de seguir aquí y seguir teniendo una gira tan larga y que la gente tenga interés por nuestra música a nosotros nos parece una locura y una hazaña", ha afirmado.

Jiménez ha atribuido buena parte de la longevidad de la banda al respaldo de sus seguidores, cuya fidelidad ha permitido a Miss Caffeina mantenerse activa durante más de una década y media. "Nosotros llevamos 16 años haciendo giras y estando ahí gracias a la gente. No hay otra fórmula", ha afirmado.

El vocalista ha explicado que la relación con el público ha evolucionado con el paso del tiempo, aunque el grupo sigue teniendo muy presentes las demandas de quienes les acompañan desde sus primeros trabajos.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la reciente recuperación de contenidos relacionados con 'Detroit', un álbum que, según ha señalado, los seguidores llevaban años reclamando tras quedar descatalogado.

El cantante ha destacado además que el grupo ha encontrado un equilibrio que les permite mantener una carrera consolidada sin renunciar a una vida cotidiana alejada de los focos.

Así, definida por el vocalista con una sola palabra, "intensidad", la banda afronta los próximos meses con nuevos proyectos y con la intención de comenzar a publicar música inédita después del verano, además de trabajar en un proyecto todavía sin anunciar que podría extenderse hasta el próximo año.

Sobre el futuro de la banda, Jiménez ha reconocido que todavía mantiene la sensación de "estar empezando" pese a los años de trayectoria acumulados.

Preguntado por un sueño por cumplir, ha asegurado que su principal deseo es poder seguir publicando canciones y manteniendo el vínculo con el público. "Que la gente siga queriendo que saquemos música", ha resumido.

El cantante también ha reflexionado sobre las diferencias entre actuar en festivales y hacerlo en conciertos propios. Según ha explicado, mientras las actuaciones en salas reúnen a seguidores que conocen en profundidad el repertorio del grupo, los festivales permiten llegar a nuevos públicos y desarrollar espectáculos de mayor formato.

Para quienes acudan por primera vez a ver un concierto de Miss Caffeina en Salo Orgullo, Jiménez promete "un show muy pensado, muy preparado y muy cocinado", con una importante apuesta visual y un repertorio concebido para que el público baile y disfrute.

"La gente se va a sorprender de que se sabe más canciones de las que piensa", ha destacado.