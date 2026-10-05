El Miteco asigna cerca de 800.000 euros a entidades locales de Jaén para proyectos contra la despoblación

Archivo - El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en una foto de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén va a recibir cerca de 800.000 euros para la puesta en marcha de cuatro iniciativas orientadas a combatir la despoblación en el medio rural.

Estas ayudas, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, corresponden a proyectos de entidades locales que han obtenido financiación a través de la última convocatoria lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los beneficiarios de estas subvenciones estatales son los ayuntamientos jiennenses de Orcera, Carboneros y Frailes, así como la Diputación de Jaén. Las iniciativas presentadas por estas administraciones abarcan ámbitos clave para el desarrollo rural como el turismo, la dinamización habitacional, el envejecimiento activo y los cuidados sociosanitarios.

Fernández ha apuntado que se trata de proyectos diseñados por las propias entidades locales para hacer frente al reto demográfico. En concreto, el Ayuntamiento de Orcera recibirá 198.000 euros para la creación de un centro europeo de innovación y transferencia de conocimiento en el sector turístico rural.

Por su parte, el Ayuntamiento de Carboneros contará con 189.000 euros para desarrollar una iniciativa de dinamización habitacional, mientras que el Ayuntamiento de Frailes dispondrá de 80.000 euros destinados a la mejora del recurso residencial para el cuidado y el envejecimiento activo en el entorno rural.

Asimismo, la Diputación de Jaén ha obtenido una ayuda de 300.000 euros para ejecutar un proyecto centrado en la comarca de la Sierra de Segura. Esta iniciativa consistirá en la creación de una red de infraestructuras sociales y servicios de cuidados orientados a fomentar una economía de la longevidad en dicho territorio.

La convocatoria de 2025 del Miteco, dirigida a entidades locales para financiar proyectos de vivienda, bioeconomía, resiliencia climática, cuidados, transporte, emprendimiento y cultura, ha contado con una asignación total de 40 millones de euros para 189 proyectos innovadores en todo el territorio nacional.

El proceso ha registrado una alta competitividad, con la recepción de más de 1.200 solicitudes procedentes de municipios, provincias, cabildos, consejos insulares, consorcios, agrupaciones de municipios y comunidades autónomas uniprovinciales. A esta línea de ayudas se sumarán próximamente los listados provisionales de beneficiarios de otras dos convocatorias de 2025 destinadas a entidades sin ánimo de lucro, pymes, autónomos y entidades de la economía social.

Estas subvenciones forman parte de la estrategia del Gobierno de España para abordar el reto demográfico mediante el apoyo a proyectos que dinamicen la economía local, fijen población, atraigan nuevos habitantes y refuercen el papel de los ayuntamientos y diputaciones como agentes de transformación territorial frente a la emergencia climática.

Entre las convocatorias de 2022 y 2025, el Ejecutivo central ha financiado un total de 739 proyectos de innovación territorial promovidos por entidades locales en toda España.