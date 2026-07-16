El Miteco invierte 280 millones para tratar hasta 26 millones de litros de aguas residuales al día en entorno de Doñana

Imagen de la visita a la estación depuradora de Isla Mayor (Sevilla). - MITECO

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Laura Martín Murillo, ha visitado este jueves, junto al subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria Martín Valcárcel; el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero; y el vicepresidente de Aljarafesa, Antonio Valverde; las obras de la nueva Estación Depuradora de Aguas en Isla Mayor, encuadrada en el Marco de Actuaciones para Doñana. Allí, han señalado que el ministerio ha invertido 280 millones de euros para tratar hasta 26 millones de litros de aguas residuales al día en el entorno de Doñana.

En palabras de la responsable ministerial, "el Gobierno de España está blindando la calidad de las aguas superficiales en todo el entorno de Doñana para salvaguardarlo ambientalmente ante posibles vertidos de aguas residuales, pero también mejorando la gestión y el tratamiento de aguas de una zona en expansión que vive un aumento importante de habitantes y usos productivos", según ha señalado la delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Este "esfuerzo sin precedentes", ha subrayado Martín Murillo, se concreta en "la inversión cercana a los 280 millones de euros para acometer una decena de actuaciones de ampliación o construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) en Burguillos, Escacena del Campo, Gerena, Guillena, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Matalascañas, Mazagón, Sanlúcar de Barrameda y la ejecución del colector de Sevilla, respectivamente".

Estas actuaciones, todas contempladas en el Marco de Actuaciones para Doñana, una vez estén en funcionamiento, depurarán cerca de 14 millones de litros de agua residual al día antes de ser vertidos al medio natural, una cifra que ascenderá hasta los 26 millones de litros diarios durante el verano, lo que equivale a tratar las aguas residuales de una población de más de 150.000 habitantes.

Estos proyectos tendrán un impacto especialmente relevante en Isla Mayor, cuya EDAR entrará en servicio a finales de año, Gerena y Burguillos, tres localidades donde las nuevas infraestructuras permitirán implantar, por primera vez, un tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su vertido a la red hidrológica, con el valor añadido de la mejora de estos servicios para su población.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado que la nueva depuradora, ejemplo de la cooperación institucional, representa para Isla Mayor una de sus más importantes inversiones sociales porque protege simultáneamente a la población y al Parque Nacional de Doñana, que van de la mano y que dependen tanto una como otra del agua.

"Los 5,5 millones de euros de esta intervención para un municipio de cerca de 5.800 residentes ponen de manifiesto la voluntad del Gobierno de España de blindar el futuro ambiental y económico, así como la calidad de vida. Los vecinos de este entorno natural único tendrán en pocos meses una infraestructura con los últimos adelantos tecnológicos, preparada para los nuevos retos, que combata los problemas de contaminación y malos olores, y que contribuirá al turismo verde y al desarrollo económico y social de los ciudadanos".

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín Valcárcel, ha explicado que en septiembre de 2021 se firmó un convenio con Aljarafesa para hacer posible la financiación y ejecución de la actuación, contando además con el apoyo de fondos europeos Feder.

Asimismo, ha indicado que la nueva EDAR se pondrá en funcionamiento en unos meses y ha destacado el grado de avance del resto de las actuaciones relacionadas con la construcción o ampliación de depuradoras impulsadas por la CHG en el entorno de Doñana.

En esta línea, ha añadido que "además se está trabajando intensamente en otras líneas de trabajo incluidas en el Marco de Actuaciones para Doñana relacionadas con la gobernanza, la mejora del conocimiento, restauración hídrica, etc, en consonancia con el firme compromiso del organismo de cuenca con el territorio y la protección del espacio natural de Doñana".

Por último, el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, ha recalcado que "la nueva EDAR supone un antes y un después para Isla Mayor. Hoy damos un paso muy importante para nuestro pueblo, mejorando un servicio esencial para nuestros vecinos y reforzando nuestro compromiso con la protección del entorno único de Doñana, demostrando que progreso y sostenibilidad pueden avanzar siempre de la mano".

EDAR DE ISLA MAYOR

El desarrollo de la actuación en la EDAR de Isla Mayor comenzó en septiembre de 2017 a raíz del protocolo suscrito con la Junta de Andalucía para la construcción de la agrupación de vertidos.

La ejecución de la obra de la planta comenzó en marzo de 2023 y la intervención se encuentra actualmente al 95% de ejecución, previendo su finalización para septiembre de 2026.

En esta depuradora se han invertido 5,5 millones de euros, cofinanciados entre la CHG y Aljarafesa, que aporta un 20% de la inversión y gestionará la EDAR tras la finalización de las obras.

Aljarafesa, empresa pública de aguas de la comarca del Aljarafe, además de asumir su gestión, incluirá sistemas de mejora de la gestión de las redes de abastecimiento y saneamiento en espacios de alto valor ambiental, como Doñana, a partir de un proyecto de digitalización e inteligencia artificial financiado por el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua. La EDAR de Isla Mayor persigue dotar a las aguas residuales de un tratamiento adecuado. Esto garantizará que el efluente devuelto al cauce público cumpla estrictamente con la normativa vigente.

Con el funcionamiento de la EDAR, la localidad pasará a depurar cerca de 1,3 millones de litros diarios en invierno y hasta 2 millones de litros al día en verano.

Esta capacidad garantiza las necesidades de saneamiento de Isla Mayor y del Poblado de Alfonso XIII, estando plenamente dimensionada para atender a una población de entre 6.500 y 10.500 habitantes en el año 2033.

MARCOS PARA DOÑANA DEL MITECO

El Gobierno de España ha diseñado, a través del MitecoITECO, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, pioneros en su aplicación y que conjuga restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno.

En total, está prevista una inversión de más de 700 millones de euros hasta 2028, desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a doce ministerios.

La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Miteco, es la encargada de realizar el seguimiento de la ejecución de la inversión de estos planes desde el propio territorio.