Mohamed Attaoui y Marta Mitjans vencen en la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' de Jaén

Podio masculino de la 38 Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mohamed Attaoui, en hombres --con una marca de 4 minutos y 21 segundos--, y Marta Mitjans, en mujeres, y con un récord de 4 minutos 44 segundos de tiempo, se han proclamado campeones de la edición número 38 de la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' que, como cada 12 de octubre, se ha celebrado en el circuito habilitado por el Patronato Municipal de Deportes en la calle Virgen de la Cabeza de Jaén.

El vencedor en categoría masculina, que ya se proclamó campeón en Jaén en 2024, y que el año pasado fue segundo, se ha impuesto en un apretado final en el que los tres primeros han compartido marca, de forma que Carlos Saez ha sido segundo y Víctor Ruiz, tercero, según ha detallado el Ayuntamiento de Jaén en una nota.

Un segundo después (4:22) han entrado Ignacio Fontes y Salah Heddine, cuarto y quinto, respectivamente, en la prueba masculina.

Marta Mitjans, por su parte, ha logrado su segunda victoria en la Milla de Jaén tras reducir, primero, la ventaja conseguida por Josephine Sembeyo en las primeras vueltas, y, segundo, batirla en un emocionante esprint en la recta final.

La también ganadora hace dos años y tercera en la última edición ha parado el crono en 4 minutos y 44 segundos, fijando de esta manera un nuevo récord de la prueba en la categoría femenina.

La keniana ha entrado un segundo después, y Carla Gallardo ha completado el podio con un tiempo de 4:48. De esta manera, la palentina ha conseguido igualar la posición conseguida en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón de este mismo año. Anna Torras ha sido cuarta y María Forero, quinta.

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha dado la enhorabuena a los ganadores de todas las categorías, y ha destacado que "hemos vuelto a disfrutar de una gran mañana de atletismo de primer nivel y todo el mundo ha tenido la oportunidad de comprobar que Jaén es una ciudad perfecta para albergar carreras top a nivel nacional e internacional".

"La capital es San Antón, es la media maratón y es, por supuesto, la milla, una cita con una importancia y una dimensión de las que pocas pruebas de esta distancia pueden presumir en España y fuera de nuestras fronteras", ha añadido, para concluir agradeciendo a Caja Rural de Jaén, representada por su director general adjunto, Álvaro Martínez, "su firme y continuada apuesta y su compromiso con el Patronato Municipal de Deportes y esta cita".

La 38 de la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' ha arrancado a las 10,30 horas de la mañana de este lunes, y su programación ha contemplado, además de las dos pruebas internacionales, otras diez carreras, de categorías sub 12, sub 14 y sub 16 tanto en chicos como en chicas, sub 18 y sub 20 masculino, sub 18, sub 20, sub 23, sénior y máster femenino; máster masculino y sub 23 y sénior masculino. En total han participado cerca de 300 corredores.

La organización ha entregado trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, y la milla ha podido verse en directo, vía 'streaming', en el canal oficial de Youtube de 'Jaén, Ciudad del Atletismo' y, desde las 12,55 horas en RTVE Play, el servicio gratuito de 'streaming' de Radio Televisión Española.

Teledeporte ofrecerá la carrera este martes, 13 de octubre, en diferido, a las 12,15 horas, mientras que Canal Sur TV, por su parte, lo hará el sábado 17 de octubre, a las 17,30 horas, en el canal Andalucía Televisión.