Molina (PP) asegura que "Córdoba se ha transformado con Juanma Moreno y no vamos a dar ni un paso atrás"

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha asegurado este lunes que "en los últimos años Córdoba se ha transformado con el gobierno de Juanma Moreno, y ante eso no vamos a dar ni un paso atrás".

Molina ha comparecido ante los medios de comunicación al inicio de la Junta Directiva Provincial extraordinaria que ha celebrado el PP de Córdoba, que se encuentra inmerso en los preparativos del 17 Congreso Regional del PP de Andalucía que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre en Sevilla.

Siguiendo los Estatutos del PP, en la Junta Directiva Provincial del PP se ha dado conocimiento del reparto de compromisarios que acudirán a este congreso. "Córdoba llevará una de las delegaciones más grandes, con 271 compromisarios, de los que 238 son electos, 20 de Nuevas Generaciones y 33 natos", ha detallado, para apostillar que "es la cifra más alta de nuestra historia"

En las próximas semanas se llevarán a cabo las votaciones para designar en cada comarca a los afiliados que participarán en el cónclave popular en el que Juanma Moreno volverá a revalidar su cargo como presidente del PP de Andalucía.

"Los militantes del PP de Córdoba estamos muy ilusionados con la celebración de un congreso abierto a la sociedad y del que saldrá un equipo renovado que seguirá la línea de moderación, responsabilidad y compromiso que ha marcado Juanma Moreno y que tan buenos resultados está dando en Córdoba y Andalucía", ha dicho Molina.

Según el presidente popular, "es una realidad que Córdoba avanza y se ha transformado en estos años". "Ahora se crea empleo, empresas e industria; crecen los autónomos, se baten récord de exportaciones, etc", ha aseverado, para destacar que "el gobierno de Juanma Moreno ha conseguido desbloquear y ejecutar proyectos que llevaban atascados durante décadas, que el PSOE prometió y nunca fue capaz de llevar a cabo, como la Variante de las Angostura, la Ronda del Marrubial, la Ronda Norte, las depuradoras, el materno infantil de Reina Sofia, el nodo logístico del Higuerón, nuevas viviendas, etc".

"A Córdoba le va bien con Juanma Moreno, y el PP de Córdoba quiere que siga haciendo crecer este proyecto político", ha manifestado el popular, quien ha resaltado que "cuenta con el apoyo de Córdoba para seguir presidiendo el PP de Andalucía".

En palabras de Molina, "el compromiso de Córdoba con el presidente Juanma Moreno es rotundo, el mismo que él ha demostrado hacia Córdoba y los cordobeses", a lo que ha añadido que "el partido a nivel regional y provincial es clave para el proyecto político de Juanma Moreno, y vamos a estar a su lado para seguir trabajando por Andalucía, porque Córdoba tiene mucho que decir y aportar".