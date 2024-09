Molina (PP) llama a rebelarse contra "el cupo catalán con instrumentos políticos, judiciales y movilización social"

CÓRDOBA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha llamado este lunes a rebelarse contra "el cupo catalán con instrumentos políticos, judiciales y con movilización social", ante "las concesiones del Gobierno de Sánchez al independentismo catalán".

Antes de la Junta Directiva Provincial del PP, Molina ha asegurado que "el cupo catalán rompe la igualdad entre un español que vive en Santa Coloma y uno que vive en Fuente Palmera", de modo que "desde Andalucía no vamos a aceptar que un catalán tenga más que un cordobés", ha afirmado.

El presidente del PP cordobés ha recordado que "Andalucía está infrafinanciada y recibe 1.522 millones de euros menos cada año por el injusto sistema de financiación autonómica". "Si ahora Cataluña sale del régimen común, el sistema tendría 30.000 millones menos con un impacto en Andalucía de 6.000 millones menos", ha advertido.

En este sentido, "si las 17 comunidades autónomas tuviéramos cupo con agencias tributarias propias y recaudando el 100% de los impuestos, España se convertiría en un Estado fallido", ha argumentado.

Mientras, Molina ha valorado "la defensa férrea de Andalucía y Córdoba que lleva a cabo el presidente Juanma Moreno, quien ha dejado claro que Andalucía no va a aceptar una reforma del sistema de financiación negociada de manera bilateral". "No vamos a aceptar nada sin saber qué se le ha ofrecido al resto de comunidades autónomas", ha sentenciado.

Asimismo, ha mencionado que "Andalucía ha llegado al tope de su capacidad financiera en sanidad, educación y servicios sociales". "Andalucía ha hecho un esfuerzo financiero sin precedentes en sanidad con un 7,4% del PIB y en educación con un 5% del PIB, pero no es suficiente, necesitamos más recursos, y no es fácil competir cuando no tienes los mismos recursos que las demás comunidades autónomas", ha dicho.

El popular ha incidido en "el peso histórico, demográfico y económico que tiene Andalucía para reclamar igualdad y suficiencia financiera en el conjunto de las comunidades autónomas". "Si no contamos con el compromiso del Gobierno de España, Andalucía no podrá avanzar para alcanzar los compromisos marcados", ha subrayado, para reclamar "la colaboración de todos".

LA REORGANIZACIÓN

Por otro lado, la Junta Directiva Provincial del PP ha aprobado la reorganización del Comité de Dirección que estará formado por Adolfo Molina como presidente; secretaria general, Araceli Cabello; el presidente de honor, José Antonio Nieto; el portavoz, José María Bellido; el presidente del Comité Electoral, Salvador Fuentes; la vicesecretaria de Sectorial, Beatriz Jurado; el vicesecretario de Organización, José Carlos García.

Igualmente, el vicesecretario de Municipal, José María Estepa; el vicesecretario de Territorial, Carlos León; el vicesecretario de Acción Política, Félix Romero; el vicesecretario de Electoral y adjunto al presidente, Miguel Ángel Torrico; la vicesecretaria de Córdoba Capital, Cintia Bustos; la vicesecretaria de Coordinación Institucional, María Luisa Ceballos; la vicesecretaria de Coordinación Parlamentaria, Cristina Casanueva.

También, la vicesecretaria de Movilización y Afiliados, Verónica Martos; el vicesecretario de Formación y Redes, Juan Miguel Caro; el vicesecretario de Estudios y Programas, Sergio Velasco; el vicesecretario de Sectores Productivos, Agustín López; la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Eva Contador; la vicesecretaria de Sostenibilidad, Matilde Esteo, y el presidente de NNGG, Ángel López.