Molina (PP) reivindica la trayectoria de Fernando Priego y apuesta por su continuidad en la Alcaldía de Cabra (Córdoba)

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, en la presentación de la candidatura de Fernando Priego a la Alcaldía de Cabra. - PP CÓRDOBA

CABRA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha reivindicado este viernes la trayectoria del alcalde de Cabra, Fernando Priego, durante el acto de presentación de su candidatura a la Alcaldía, y ha destacado tanto su gestión al frente del Ayuntamiento como su vinculación personal y política con la ciudad. "Fernando Priego es el mejor alcalde que ha tenido Cabra y lo seguirá siendo", ha afirmado.

Molina ha subrayado además el significado especial del acto, celebrado en su ciudad natal. "Para mí, estar aquí tiene un significado especial porque este viernes estoy hablando de mi ciudad. Cabra es mi casa", ha manifestado, según ha informado el PP en una nota.

El presidente provincial ha destacado asimismo la relación personal que mantiene con Priego, a quien ha definido no solo como alcalde, sino también como "un amigo, una persona con la que he compartido muchos años, muchas conversaciones, muchas preocupaciones y también muchos momentos buenos".

En su intervención, Molina ha reivindicado el trabajo desarrollado durante años por el equipo del PP de Cabra y ha recordado que conoce el proyecto "desde dentro", tras haber sido presidente local y haber compartido responsabilidades con buena parte de sus integrantes.

"Detrás de unas siglas hay personas", ha afirmado, en referencia a quienes han formado parte del proyecto popular en la ciudad, tanto quienes continúan desempeñando responsabilidades como quienes ya las han dejado. En este sentido, ha destacado que "las cosas no se construyen de un día para otro" y ha puesto en valor el esfuerzo colectivo desarrollado durante estos años.

Asimismo, Molina ha destacado la experiencia de Fernando Priego al frente del Ayuntamiento y su conocimiento directo de la realidad de Cabra. "Fernando conoce a Cabra, pero no la conoce solamente desde el despacho del alcalde, la conoce desde la calle", ha señalado, en alusión a su relación con los barrios, asociaciones, comerciantes, empresarios, agricultores, aldeas y vecinos.

A su juicio, esta cercanía es uno de los elementos fundamentales de la gestión municipal. "Gobernar una ciudad consiste en eso, en saber que detrás de cada obra hay una necesidad, que detrás de cada problema hay una persona y que detrás de cada decisión municipal hay una familia, un negocio, una asociación o un vecino que espera que las cosas funcionen", ha apostillado.

Molina ha señalado que Cabra afronta una "nueva" etapa con "importantes oportunidades y proyectos por delante", entre ellos actuaciones vinculadas al patrimonio, los barrios, el agua, las instalaciones deportivas, los colegios y los espacios públicos. "Una nueva etapa exige seguir escuchando. No dar nada por hecho. Salir a la calle. Hablar con la gente", ha afirmado.

El presidente del PP de Córdoba ha incidido en el proyecto de futuro para Cabra apelando a la participación de todos en la construcción del futuro de la ciudad. "Cabra somos todos".

Molina ha cerrado su intervención agradeciendo a Fernando Priego los años de dedicación al municipio y la responsabilidad asumida al frente del Ayuntamiento, y ha defendido la necesidad de "seguir mirando hacia delante y aprovechando las oportunidades que tiene Cabra": "Cabra tiene mucho por hacer y muchas oportunidades por aprovechar. Con Fernando Priego en la alcaldía seguiremos trabajando por todos los egabrenses", ha concluido.