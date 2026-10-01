Monachil (Granada), candidato a ser elegido 'Mejor Pueblo de Película de España'

Rodaje de 'La Bola de Oro', en Sierra Nevada, en Monachil. - PEÑA 'TELEMARKERA' RIKITAUM

MONACHIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

Monachil es el único municipio de la provincia de Granada seleccionado entre los 27 candidatos que aspiran a convertirse en el 'Mejor Pueblo de Película de España', un reconocimiento que se concederá este otoño dentro de la primera edición de los Premios 'Pueblos de Película'.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que detalla que la convocatoria está promovida por la Red de Pueblos de Película, a la que Monachil se ha incorporado recientemente, y pretende reconocer a aquellos municipios "que mantienen una especial vinculación con el sector audiovisual y que trabajan para convertir los rodajes y las localizaciones cinematográficas en un recurso para la promoción turística, cultural y económica de sus territorios".

Monachil concurre bajo el lema 'Aventura en plano general' y comparte candidatura con municipios como Peñíscola, Comillas, Santillana del Mar, Tabernas, Tossa de Mar, Pedraza, Loarre, El Toboso o Tejeda. En total son 27 localidades.

"Para nosotros ya es una magnífica noticia estar entre estos 27 municipios y, sobre todo, ser el único pueblo granadino seleccionado. Granada es una tierra con una enorme tradición cinematográfica y que Monachil sea su único representante en esta candidatura supone un orgullo y una oportunidad excepcional para promocionar nuestro municipio en toda España", ha señalado el alcalde Monachil, José Morales.

La elección del 'Mejor Pueblo de Película' se realizará mediante votación popular. Las personas que quieran apoyar a Monachil pueden hacerlo hasta el próximo 25 de octubre a través de la página web de 'Pueblos de Película'.

"Queremos pedir el apoyo no solo de nuestros vecinos, sino de toda la provincia de Granada. Nos encantaría que los granadinos hicieran suya esta candidatura y nos ayudaran con su voto a llevar el nombre de Monachil y de Granada hasta lo más alto", señala Morales.

El municipio que reciba el reconocimiento como Mejor Pueblo de Película se dará a conocer el 13 de noviembre durante la ceremonia de entrega de los premios, que tendrá lugar en Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior que cada año se celebra en Valladolid. Los galardones contemplarán también otras categorías relacionadas con la promoción del turismo audiovisual.

MONACHIL, UN ESCENARIO DE CINE

La candidatura supone también un reconocimiento a la estrecha relación que Monachil y Sierra Nevada mantienen con el mundo audiovisual. Sus paisajes de alta montaña, la nieve, el casco histórico y espacios naturales como la ruta de Los Cahorros ofrecen una gran diversidad de escenarios y han despertado durante años el interés de productoras nacionales e internacionales.

Esta vinculación cobra especial actualidad coincidiendo con la elección de 'La bola negra', con escenas rodadas en Sierra Nevada, para representar a España en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional.

Para el Ayuntamiento de Monachil, la pertenencia a la 'Red de Pueblos de Película' abre nuevas posibilidades para aprovechar ese patrimonio audiovisual y transformarlo en un elemento más de promoción turística.

La red nació hace un año precisamente para conectar a municipios relacionados con películas, series y otras producciones y favorecer el intercambio de experiencias y la creación de propuestas turísticas ligadas a los lugares de rodaje.

"Monachil reúne naturaleza, nieve, deporte, aventura, patrimonio, gastronomía y también cine. Queremos aprovechar esa combinación para seguir diversificando nuestra oferta turística y para que quienes hayan visto nuestros paisajes en una pantalla tengan también la oportunidad de venir a conocerlos y disfrutarlos", afirma el alcalde.

Los primeros 'Premios Pueblos de Película' se entregarán coincidiendo con el primer aniversario de la red. Durante la jornada del 13 de noviembre se celebrarán en Valladolid encuentros entre profesionales y representantes municipales, intercambio de experiencias y nuevas vías de colaboración, además de actividades destinadas a acercar al público las propuestas de turismo cinematográfico desarrolladas por los municipios participantes.