Monasterio plantea si las familias andaluzas cuentan con los 9.800 euros al mes que cuesta atender a menor no acompañado

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha preguntado este viernes si las familias andaluzas cuentan con "los 9.800 euros al mes que cuesta atender" a cada menor extranjero no acompañado que acoge esta comunidad.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Monasterio ha considero que esos menores inmigrantes no acompañados son "víctimas" de las mafias y del propio Gobierno de Marruecos, que utilizan a estos niños como "armas y para atacar a España", lanzándolos al mar con riesgo para sus vidas.

Ha manifestado que España no puede ser "cómplice" de esa situación y lo que hay que hacer es apoyar en los países de origen para que esos niños puedan estar con sus padres, que es donde mejor están, y puedan tener un mejor futuro. "Eso sí que se puede hacer y tenemos la obligación moral de hacerlo".

Según Monasterio, estos menores "lo pasan muy mal" en los centros de acogida de España y muchos "acaban siendo adictos al pegamento o vagando por la calle y cuando salen de los centros, no tienen papeles ni consiguen un trabajo". Ha alertado además de que algunos de ellos son "auténticos delincuentes que están sembrando el terror" en muchos barrios de España.

Ha añadido que son 9.800 euros al mes lo que cuesta atender a cada menos no acompañado en Andalucía y se ha preguntado si ese dinero lo tiene alguna madre o padre andaluza para atender a su hijo.

"Ojalá todos los andaluces tuvieran ese dinero para cuidar a un niño", según ha dicho Monasterio, quien ha indicado que hay que preguntarse "dónde está yendo ese dinero porque los niños están mal cuidados" en los centros de menores.

CADENA PERPETUA

De otro lado, Monasterio ha pedido la cadena perpetua en España para los asesinos de mujeres y niños y que no puedan salir a la calle al cabo de poco años. "La maldad existe y espero que se queden en la cárcel de por vida", ha expresado Monasterio, tras los últimos casos que se han producido en España.

Ha recalcado que se tiene que cambiar el Código Penal para recoger esa cadena perpetua porque esos asesinos "no son reinsertables" y no pueden estar en la calle. Asimismo, ha considerado que es necesario revisar la Ley de lucha contra la violencia de género porque es evidente que no está consiguiendo sus objetivos.