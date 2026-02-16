Mónica García replica a Moreno que "500 médicos abandonan cada año Andalucía" por condiciones que "dependen" de la Junta

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios tras una reunión mantenida con la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol. A 30 de octubre de 2025 en Sevilla. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha replicado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que "500 médicos abandonan cada año Andalucía buscando mejores condiciones", y "los salarios, plantillas y jornadas" de médicos "los decide" y "dependen" del Gobierno autonómico.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, la ministra ha respondido así a unas declaraciones que el presidente andaluz ha realizado este lunes durante una visita al hospital Torrecárdenas de Almería, y al hilo de la huelga de médicos que ha comenzado este lunes, 16 de febrero.

En concreto, Juanma Moreno ha emplazado a la ministra de Sanidad a realizar "un esfuerzo decidido para sentarse a negociar hasta que llegue a un acuerdo con los médicos", y ha advertido de que la huelga que comienza este lunes "tendrá de nuevo un fuerte impacto en las citas y no sería positivo que se alargue en el tiempo".

El presidente andaluz ha aludido así a la decisión de los sindicatos médicos --entre ellos, el Sindicato Médico Andaluz (SMA)--, de convocar desde este mes de febrero una semana de huelga todos los meses hasta el próximo junio para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio, es decir, un marco normativo especifíco para los médicos.

Mónica García se ha hecho eco de las referidas declaraciones del presidente de la Junta para responder desde la citada red social que se ha sentado "en más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos", así como para reivindicar que con el Estatuto Marco que plantea el Ministerio "eliminamos las guardias de 24 horas y mejoramos condiciones tras 23 años".

La ministra ha replicado a Moreno que "los salarios, plantillas y jornadas los decide usted", en tanto que "dependen de la comunidad autónoma", tras lo que ha afeado al presidente que "500 médicos abandonan cada año Andalucía buscando mejores condiciones", y "muchos tienen más de 1.800 pacientes asignados".

"Detrás de eso, 553 millones de euros repartidos por su consejería a empresas privadas como Quirón", y "otros tantos millones que en vez de ir a subir salarios y contratar profesionales, se van a bonificar los impuestos de los ricos", ha agregado la titular de Sanidad en su réplica al presidente de la Junta y del PP andaluz.

Finalmente, Mónica García ha cerrado su comentario reivindicando que su "mano siempre está tendida para el diálogo, para el acuerdo y para mejorar la sanidad andaluza", pero pide al presidente autonómico que "no eche balones fuera ni oculte sus prioridades".