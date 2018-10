Mónica Moreno, convencida de que Cs logrará representación por Jaén, dice que no tienen "puertas cerradas para nadie"

Publicado 15/10/2018 12:31:09 CET

JAÉN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Ciudadanos al Parlamento andaluz por Jaén, Mónica Moreno, se ha mostrado convencida de que la provincia tendrá representación 'naranja' en las elecciones autonómicas, al tiempo que ha señalado que el partido "no tiene las puertas cerradas para nadie" siempre que sea para "sumar" y "conectando" con sus principios y valores.

Así lo ha indicado a Europa Press Moreno tras su "reciente desembarco" en la política desde el mundo empresarial, donde, entre otras cosas, ha estado al frente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía, y ello después del trabajo cercano con Juan Marín y su equipo sobre la Ley de Emprendimiento.

"Simplemente, (Marín) hizo dos cosas: comprometerse y no engañar y gracias a eso he decidido sumarme a este proyecto. Una bandera de la empresa es la honestidad y he encontrado en Ciudadanos esa bandera, la honestidad", ha valorado.

Ha explicado que se suma "con toda la humildad" a un equipo que viene realizando "una labor encomiable" para "aportar el conocimiento que pueda traer desde la sociedad civil, en el ámbito de la empresa y la economía y de emprendimiento", un ámbito por el que "hay que apostar fuerte para reducir las elevadas tasas de desempleo" de la provincia, sobre todo entre la juventud.

Fruto de ese trabajo que Cs desarrolla "desde hace tiempo" en Jaén, se están consiguiendo "datos muy positivos de crecimiento" y está "ya en un 70 por ciento de representación en la población con 27 agrupaciones". Por tanto, según ha resaltado, "se está haciendo un trabajo magnífico y en muy poco tiempo se está recorriendo mucho trayecto".

En este sentido y cuestionada por la influencia que ha podido y puede tener la incorporación de ex integrantes del PP jiennense a las filas naranjas --como el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, que ha confirmado que concurrirá en las elecciones municipales de 2019 como cabeza de lista por Ciudadanos en su localidad--, ha dicho que "es de los pocos, sino el único partido, que está abierto a la sociedad civil".

"Lo que puedo decir es que no tiene las puertas cerrada para nadie, al que quiera venir a sumar y trabajar, siempre conectando con los principios y valores que se defienden en este proyecto", ha manifestado Moreno, quien ha considerado que ella misma es "el ejemplo vivo" de esa apertura a la sociedad para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos.

Al hilo y aunque ha dicho estar "convencida" de que Jaén tendrá representación de Ciudadanos en el nuevo Parlamento andaluz, ha subrayado que en este momento no están pendientes de encuestas o sondeos, sino "en preparar el mejor proyecto para Jaén, para sacarla de donde está".