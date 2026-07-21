Montefrío (Granada) obtiene más de 38 millones del Gobierno en ayudas para la reconstrucción tras las borrascas

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en la Subdelegación del Gobierno en Granada, en una foto de archivo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

MONTEFRÍO (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado este martes el municipio granadino de Montefrío, uno de los que más fondos ha recibido del Ejecutivo para la reconstrucción tras sufrir el temporal de borrascas de principios de año, concretamente "38,1 millones entre el adelanto y subvención al Ayuntamiento y los pagos directos a los agricultores".

A juicio de Pedro Fernández, esto "demuestra el compromiso del Gobierno con los municipios al diseñar una respuesta ágil y beneficiosa para que puedan promover y financiar actuaciones que difícilmente podrían emprender en solitario con los fondos de sus arcas públicas".

Durante el encuentro entre el delegado y la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, en la que también ha participado el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, han analizado las actuaciones ya previstas por el Ayuntamiento, que han conseguido 23,8 millones de financiación del Gobierno "tanto para reparar los daños causados, como para la ejecución de otras actuaciones destinadas a hacer el municipio más resiliente frente a episodios meteorológicos adversos".

Entre las obras se encuentran la reconstrucción de colectores, la estabilización del macizo rocoso de La Villa, el desarrollo de un plan de avenidas y mejora de la red de pluviales, así como la consolidación del barrio de La Solana.

A las obras en infraestructuras municipales, Pedro Fernández ha sumado los más de 14 millones en ayudas directas a agricultores de Montefrío, todas ellas contempladas en el Real Decreto-ley para impulsar la recuperación de todos los sectores afectados por los temporales que devastaron amplios territorios de Andalucía y Extremadura.

En el caso de la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 278,5 millones destinados a actuaciones de reconstrucción y prevención en 119 municipios afectados.

En total, se han recibido en la Subdelegación del Gobierno 128 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que suman una financiación estatal que rondará los 285 millones.

Durante la visita, Fernández ha señalado que "el Gobierno de España ha diseñado una respuesta inédita para Andalucía, destinando una cantidad histórica para 565 municipios, es decir, más del 72 por ciento de los ayuntamientos de la comunidad, aplicando un cambio de enfoque respecto a otras convocatorias, ya que no solo permite financiar al cien por cien la restitución de las instalaciones afectadas por los temporales, sino también ejecutar otras que reduzcan la vulnerabilidad de los municipios y mejoren su capacidad para afrontar futuros episodios de lluvias intensas".

Ante esta situación, ha expresado su preocupación por cómo afectará el pacto con la ultraderecha en Andalucía a las políticas públicas contra la emergencia climática "una realidad que requiere de medidas de prevención para disminuir las consecuencias, tanto de los incendios, como de episodios de borrascas e inundaciones como los que sufrieron los vecinos de muchos municipios andaluces que a principios de año, con desalojos y daños en infraestructuras en cuya resolución el Gobierno de España se puso a trabajar de inmediato, primero para asegurar la vida de las personas y después aprobando medidas económicas para hacer frente a la reparación".