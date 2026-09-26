Montero aboga por "intervenir el mercado de la vivienda para evitar" desalojos como el de Maricarmen

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - PSOE-A

CABRA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo parlamentario socialista, María Jesús Montero, ha exigido este sábado la aplicación de la Ley de Vivienda estatal para declarar zonas tensionadas y regular los precios del alquiler ante una subida desorbitada del 75% desde el año 2018.

Durante su intervención en un acto municipalista organizado por la agrupación local del PSOE de Cabra, ha señalado que "hay que intervenir el mercado de la vivienda para evitar desalojos como el de Maricarmen", la mujer de 87 años con discapacidad que residía en régimen de alquiler en el barrio del Retiro en Madrid.

En este sentido, Montero ha puesto como ejemplo la actuación de la alcaldesa socialista Inés Rey en A Coruña, donde este desahucio no habría ocurrido gracias a las "medidas de amparo público desplegadas frente a la especulación". "Una alcaldesa que ha aplicado la Ley de Vivienda para que en su ciudad haya zonas tensionadas que permitan una regulación del mercado de la vivienda que no funciona y que tenemos que intervenir", "con toda la seguridad jurídica" y "con todos los límites que da la Constitución" respecto a la propiedad privada.

"Sí, pero intervenir, porque no es posible que tengamos una subida del 75% del precio de la vivienda desde el año 2018", ha apuntado