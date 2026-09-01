Montero abre curso político animando al PSOE-A a ofrecer "propuestas concretas" para ser "oposición útil" en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene ante la Interparlamentaria del PSOE-A reunida en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha dado este martes el "pistoletazo de salida" al nuevo curso político, que vendrá acompañado de elecciones municipales y generales, con un llamamiento a ofrecer desde su partido "propuestas concretas" a los problemas de los ciudadanos para ganarse su confianza y ejercer una "oposición útil" en Andalucía, donde en esta legislatura gobiernan PP-A y Vox en coalición.

Son mensajes que ha trasladado la dirigente socialista en el transcurso de su intervención ante la Interparlamentaria del PSOE-A, reunida este martes en la sede del partido en Sevilla, coincidiendo con el inicio del nuevo curso político.

María Jesús Montero ha comenzado su discurso subrayando que los socialistas vuelven de las vacaciones de verano "con las pilas renovadas, cargados de energía y con muchas ganas de hacer una política útil para la gente, que contribuya al bienestar general y que permita que el PSOE desarrolle un proyecto de sociedad" como el que viene haciendo desde el Gobierno de España "hasta el último ayuntamiento, el más pequeñito" en el que esté gobernando.

La líder del PSOE-A ha apelado a la "movilización" y a trasladar con "entusiasmo" el "proyecto político" del partido "al conjunto de la ciudadanía", así como con la creencia de que "es el momento de dar el paso adelante de forma decidida" para realizar "una oposición útil" al Gobierno andaluz de Juanma Moreno, con una defensa de los "derechos conquistados" que permita además conformar "una alternativa real, capaz de volver a gobernar Andalucía".

"Tenemos que pasar de intentar frenar los retrocesos a los que nos lleva la derecha con la ultraderecha" en Andalucía a "armar una mayoría suficiente que permita" a los socialistas tener "una fuerza crítica" para llevar a cabo su "proyecto político", y que éste vaya "mucho más allá" de limitarse a que "no se desmantele aquello que se ha construido".

Se trata, según ha incidido, de dar desde la oposición a los ciudadanos "motivos, herramientas" para que, "entre toda la ciudadanía", se pueda "construir una sociedad andaluza para el siglo XXI", de forma que, además de "defender lo conseguido" de la mano de gobiernos socialistas, se pueda trabajar por "vivir en una sociedad solidaria, innovadora, humanitaria, fraternal".

Montero ha animado también a que los "avances" impulsados por el Gobierno de España "cristalicen" en Andalucía, y que el PSOE-A desarrolle "una hoja de ruta propia" que permita que los ciudadanos se adhieran a su proyecto político.

Ha recordado que en este curso político se celebrarán elecciones municipales, una cita que ha animado a "compatibilizar con las elecciones generales cuando toquen", de forma que en el partido se trabaje "en paralelo en una dirección de regeneración" de la formación, de "ser capaces de aflorar los liderazgos, de tener capacidad de adaptar el proyecto político a una realidad pujante, nueva, tecnológica, la del siglo XXI", y de "hacerlo con propuestas constructivas, sin que ello implique dejar de denunciar" lo que los socialistas consideran que "atenta contra la igualdad y la solidaridad".

Durante su intervención, María Jesús Montero ha dedicado palabras a los "devastadores" incendios registrados este verano, así como a la "crisis migratoria" vivida en Ceuta, sobre la que ha criticado que el PP y Vox "han preferido competir en el terreno del miedo, de las deportaciones, del rechazo, incluso cuando estamos hablando de menores que tenemos la obligación de proteger".

Frente a ello, ha subrayado que el PSOE-A defiende "el orden, la seguridad, el cumplimiento de la ley, la cooperación entre las administraciones y los derechos humanos", desde la premisa de que "la humanidad tiene que estar en el frontispicio de cualquier construcción social".

En esa línea, ha sostenido que "gestionar la inmigración claro que exige firmeza, responsabilidad", pero también tener en cuenta que "los menores migrantes siguen siendo, antes que nada, niños y niñas con derecho a la protección y a poder desarrollar su vida, porque no han elegido ni dónde han nacido, dónde los han colocado y en qué lugar tienen que desarrollar a partir de ahora su proyecto personal".

FRENTE AL PACTO DE PP-A Y VOX

Montero también ha cargado contra el pacto de gobierno suscrito entre PP-A y Vox, y ha señalado que es obligación del PSOE-A ver cómo quieren "concretar" su agenda y "de qué manera la van a plasmar", desde la premisa de que "hay muchas políticas que están en riesgo", en materias como la educación pública o la igualdad, en las que, según ha advertido, los socialistas no van a permitir que "se dé ni un solo paso atrás".

Ha criticado además que "solamente" escucha al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "confrontar" con el del Gobierno central, Pedro Sánchez, optando por la "confrontación por la confrontación" para poner en eso "el foco de atención para no dar explicaciones" sobre asuntos como el de los incendios de este verano, que en el caso del declarado en Los Gallardos (Almería) conllevó la muerte de 14 personas, o sobre qué pasó con los cribados de cáncer de mama, ha abundado.

Tras aseverar que "Andalucía se le queda grande a Moreno Bonilla", Montero ha trasladado que, para "todo aquello que implique consenso, revitalización del Estado del bienestar", el PSOE-A va a estar "disponible", dispuesto a "acordar" con el PP-A "aquellas políticas que consideremos que puedan beneficiar a la mayoría", si bien ha augurado que "va a ser muy difícil que una política que venga de cualquier construcción formulada desde la ultraderecha con la derecha vaya a tener los mimbres suficientes" como para que la puedan apoyar los socialistas.

"Lo exploraremos y veremos hasta dónde somos capaces de llegar", ha apostillado antes de subrayar que el PSOE-A va a presentar y defender su "alternativa" en "todos los lugares, incluido en el Parlamento de Andalucía".

Montero también ha avanzado que el PSOE-A va a "ofrecer al PP la posibilidad de construir un pacto" frente al cambio climático, que "en esta comunidad tiene que ser una prioridad", que sirva para que Andalucía se pueda defender "mejor ante la sequía, las riadas, los incendios o todo aquello que procede de ese mal que nos está llevando a la catástrofe, como son los fenómenos meteorológicos".

"Si ellos prefieren seguir en su política de negación, allá ellos, pero desde luego el Partido Socialista tiene la responsabilidad actual y la futura de intentar que no se siga haciendo daño a nuestro medioambiente", ha proclamado la líder del PSOE-A.

"REGENERAR" AL PSOE-A DESDE EL MUNICIPALISMO

De igual modo, ha reivindicado el "municipalismo" como base desde el que "volver a regenerar" el PSOE-A, y en ese punto ha anunciado que el partido celebrará "una convención municipal antes de las elecciones municipales que permita mostrar las mejores prácticas" que pueda ofrecer "en cada uno de los municipios" de la región.

"Vamos a volver a anclar nuestro partido en nuestros ayuntamientos", con alcaldes y concejales que cuentan "afortunadamente" en su día a día "con el Gobierno de España", porque, de no ser por él, "estarían abandonados a su suerte, porque la Junta de Andalucía ni está ni se le espera", ha criticado.

Ha animado al PSOE-A a "responder a los problemas concretos de la gente con iniciativas concretas", a transformar sus "mejores ideas" en "cuestiones cotidianas que puedan utilizarse por la mayoría de los ciudadanos", poniéndose "al servicio" de los municipios.

Se trata de poner toda la "energía" en la construcción de un "proyecto colectivo", de forma que a los socialistas les cojan "preparados" las siguientes elecciones, "con propuestas concretas que nos permitan dibujar esa Andalucía que queremos construir", según ha finalizado Montero.