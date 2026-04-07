Montero acusa a Moreno de "traicionar" el 28F con su "indolencia" y vincula sus políticas a la "radicalidad" del PP

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero (c), junto a la exdiputada y eurodiputada del PSOE Carmen Romero (i), a su llegada para participar en nueva edición de los desayunos informativos de 'Fórum Euro - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha descrito este martes al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, como "una persona educada pero no un político moderado", ya que "su política bebe de la radicalidad en la que está instalado el PP a nivel nacional", según ha sostenido la dirigente socialista, quien igualmente ha acusado al presidente andaluz de "traicionar" el espíritu del histórico 28 de febrero de 1980 con su "indolencia" a la hora de gobernar.

Son ideas que la también candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ha trasladado durante su participación en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' organizado en Sevilla, en el que ha sido presentado por la exdiputada y eurodiputada del PSOE Carmen Romero.

Montero ha señalado que Moreno juega "el papel de 'poli bueno'" mientras que desde su equipo desempeñan el de "poli malo", así como que pretende que no se hable de su gestión política porque "sabe perfectamente que, si empieza a hablar" de ello, "la cosa se le va a complicar mucho".

Al respecto, la candidata socialista ha avanzado que la "tarea prioritaria" de su partido en los "próximos días va a ser compartir" la "preocupante realidad" que, en su opinión, atraviesa Andalucía, "con la sociedad, con los colectivos sociales, las organizaciones profesionales y sindicales, con los movimientos vecinales; en definitiva, con gente normal y corriente que tiene que ser consciente de lo que nos jugamos en las próximas elecciones del 17 de mayo".

En esa línea, ha señalado que en esa cita con las urnas los andaluces tienen que "defender qué Andalucía" quieren "para los próximos años", si una "donde se sigan deteriorando a marchas forzadas los servicios públicos, donde se consolida el camino de la privatización, ya muy evidente en sanidad o en educación, o al contrario, una comunidad donde blindemos, garanticemos que todo el mundo tiene derecho a unos servicios públicos accesibles, de calidad y modernos".

"Hay que escoger si preferimos una comunidad que únicamente progresa gracias a la inercia del viento de cola que viene de las políticas del Gobierno de España, o si de verdad creemos en nosotros mismos con ambición, con valentía, ejerciendo políticas propias que permitan transformar nuestro modelo productivo, aprovechar el talento, los recursos que tiene esta tierra", ha abundado la candidata socialista.

Montero también ha señalado que ante las elecciones del 17 de mayo la ciudadanía debe "escoger si se prefiere una Andalucía desdibujada, sin voz, sin protagonismo en la esfera nacional, que renuncia al legado que supuso el 28 de febrero, y que en el ámbito territorial sólo tiene un discurso, el del falso agravio, o, por el contrario", apuesta por una comunidad que quiere "desarrollar al máximo" sus "capacidades, sobre todo las competenciales de las que nos dotamos en nuestra reciente modernización del Estatuto de Autonomía", ha añadido.

REIVINDICA LOS "VIENTOS DE COLA" PROPICIADOS POR EL GOBIERNO

La también exministra de Hacienda ha sostenido que "es evidente que la situación económica de Andalucía ha mejorado respecto a la década pasada, pero no lo hace por la política propia de la Junta", sino "por los vientos de cola favorables que ha desplegado el Gobierno de España", y en esa línea ha manifestado que esta comunidad "ha crecido a remolque, sin impulso propio".

"Ha crecido por el mayor protagonismo de sectores productivos avanzados, el buen comportamiento del consumo privado y el aumento del empleo", ha abundado la líder del PSOE-A, quien ha incidido en defender que "si Andalucía hoy presenta mejores cifras de empleo, es gracias a todo el paquete legislativo y de ayudas que se ha puesto en marcha a lo largo de todo este periodo" de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Crecemos cuando España crece, pero no estamos aprovechando los fondos europeos ni el crecimiento económico ni la competitividad para impulsar la convergencia que necesita Andalucía respecto a otros" territorios, ha dicho también María Jesús Montero, que al respecto ha advertido de que la andaluza es "la última comunidad" autónoma "en PIB per cápita", así como que registra una tasa de paro "por encima" de la media nacional.

La exministra y candidata socialista ha denunciado además que "Andalucía ha perdido voz y peso político en el debate territorial porque Moreno ha escogido como único discurso la confrontación y el agravio, traicionando el espíritu con el que Andalucía defendió el 28F", y frente a ello ha señalado que los andaluces no se pueden "conformar con ir al ralentí", con quedarse "en una esquina del cuadrilátero protestando por lo que hacen otros, porque no es verdad que el Gobierno de España agravie a Andalucía", ha aseverado.

En ese punto, Montero ha reivindicado su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica y de condonación de deuda de las comunidades autónomas, de las que Andalucía sale como la más "favorecida" y "ganando se mire por donde se mire", según ha subrayado.

La dirigente socialista ha afeado además a Moreno que "ha malgastado" sus siete años de gobierno en la Junta "sustituyendo la ambición por la apariencia", y en esa línea ha lamentado que Moreno "está más interesado en que parezca que las cosas funcionan que en que de verdad funcionen como merecen los andaluces", y frente a ello ha avisado de que los socialistas no van a permitir "esta indolencia de gestionar" la comunidad autónoma "como si fuera un decorado de cartón piedra, porque el mundo vive momentos muy complejos, llenos de incertidumbre", según ha subrayado.

Montero ha aseverado que "Andalucía no se resignó" el 28 de febrero de 1980 --en el referéndum por su autonomía--, y ella está "absolutamente convencida de que los andaluces tampoco" se van a "resignar" el próximo 17 de mayo. "Aspiramos a lo grande y lo vamos a conseguir", ha sentenciado.

PRESENCIA DE SÁNCHEZ, ILLA Y MINISTROS EN CAMPAÑA

En el turno de preguntas de este foro informativo, la líder del PSOE-A ha señalado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "intevendrá varias veces" en la campaña de los socialistas andaluces, y ha defendido que es "el activo más importante" que tiene ahora mismo su partido.

Además, se ha declarado "encantada" de que el presidente de la Generalitat de Cataluña y líder del PSC, Salvador Illa, se haya "mostrado disponible" para participar en la campaña del PSOE-A, al entender que es otro "activo" de su partido, así como ha apuntado que habrá una "nutrida representación de ministros del Gobierno de España" y de "otros presidentes autonómicos" socialistas en su campaña.

De igual modo, ha insistido en justificar que no renuncie por ahora a su escaño como diputada por Sevilla en el Congreso para "conservar la reserva de su plaza" que obtuvo en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza tras aprobar unas oposiciones "con veintitantos años", según ha subrayado, y ha descartado que con ello dé a entender que pretende volver a la política nacional tras las elecciones del 17 de mayo.

Al respecto, ha defendido que cuando decidió, "invitada" por su partido, presentarse para ser secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía lo hizo "con toda la ilusión, con todas las ganas, convencida de la victoria" en las urnas, y "con esa misma ilusión y con ese mismo ímpetu" sigue, según ha subrayado.

