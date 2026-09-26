Montero afirma que los "radicales de ultraderecha" de Vox van a "hacer el agosto a costa" de la posición de PP con Ceuta

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo parlamentario socialista, María Jesús Montero, este sábado - PSOE-A

CABRA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo parlamentario socialista, María Jesús Montero, ha manifestado este sábado su "preocupación" por los mensajes de "xenofobia, racismo y odio" que se están extendiendo por el país a raíz de la crisis migratoria en Ceuta, y ha advertido de que, de lo ocurrido, "no va a sacar tajada nadie, excepto las formaciones radicales de ultraderecha --en referencia a Vox--, que van a hacer el agosto a costa del planteamiento del PP con Ceuta".

Durante su intervención en un acto municipalista organizado por la agrupación local del PSOE de Cabra, ha señalado que está "tremendamente preocupada, no por la crisis de Ceuta en términos de las personas que han venido, que se irán, que terminarán saliendo, como están saliendo ahora", sino por "los mensajes de xenofobia, de racismo, de odio, de desconfianza y de falta de convivencia que algunos se han empeñado en instalar en la sociedad española y andaluza".

"Cuando aquí permanentemente se está diciendo que el Gobierno de España claudica ante otras comunidades autónomas en perjuicio de Andalucía, algo falso, y me refiero como siempre a Cataluña y al País Vasco, que es el arma de confrontación, se está alentando desentendimiento, falta de convivencia y, en definitiva, construyendo una España monocolor, monolítica, con la que nadie se identifica y que no responde a la sociedad del siglo XXI", ha señalado.

Para Montero, eso "se ha hecho realidad en una ciudad como Ceuta, en la que los compañeros no pueden salir a la calle a riesgo de sufrir agresiones, y donde diputados de izquierda acuden y sus coches y su entorno, son apaleados para que se vayan de aquí".

"¿Qué España quieren construir y qué Andalucía quieren construir?", ha planteado Montero, quien ha añadido que, a pesar de la que cae, cada vez que el PSOE habla de este tema, hay que "hacer pedagogía en nuestras ciudades y pueblos" porque "no vamos a abonarnos al discurso del PP, con el miedo que le tiene a Vox, que por eso están permanentemente imitando ese mismo discurso y esa misma política".

"Porque de aquí, que se olviden, no va a sacar tajada nadie, excepto las formaciones radicales de ultraderecha que van a hacer el agosto, nunca mejor dicho, a costa del planteamiento del PP con Ceuta", ha señalado.