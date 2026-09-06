Montero, Aguirre y Zancajo asumen esta semana sus escaños en el Senado tras su designación por el Parlamento andaluz

Archivo - Jesús Aguirre (PP-A) y María Jesús Montero (PSOE-A), en una reunión en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero; el expresidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre (PP-A), y el periodista Álvaro Zancajo (Vox), tomarán el próximo martes, 8 de septiembre, posesión de los escaños que van a ocupar en el Senado tras ser designados como senadores por el Parlamento andaluz tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Junto a María Jesús Montero, Jesús Aguirre y Álvaro Zancajo, el Pleno del Parlamento andaluz eligió el pasado mes de julio como senadores por designación autonómica a los exdiputados del PP-A Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez, así como a María Pastor a propuesta de Vox. Además, reeligió a los socialistas Juan Espadas y Susana Díaz --que coinciden en haber sido secretarios generales del PSOE-A--, y a Javier Arenas (PP), que ya habían sido senadores en la legislatura andaluza anterior.

De hecho, Juan Espadas continuará como portavoz del Grupo Socialista en el Senado, tarea para la que va a contar a partir de este nuevo periodo de sesiones con María Jesús Montero como portavoz adjunta, función que, por su parte, ha venido desempeñando Javier Arenas en el Grupo Popular.

Según el orden del día, consultado por Europa Press, el Pleno del Senado celebrará su primera sesión tras el paréntesis estival a partir de las 16,00 horas del martes, 8 de septiembre, e incluye como segundo punto el acatamiento de la Constitución de los referidos senadores por designación del Parlamento andaluz.

El Reglamento del Senado recoge en su artículo 12 que los senadores designados por las comunidades autónomas deberán "prestar el juramento o promesa de acatamiento" de la Constitución tal como se contempla para el resto de senadores al inicio de su mandato.

Para ello, el presidente del Senado les formulará a cada uno de ellos la pregunta "¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?", a la que los senadores responderán "sí, juro" o "sí, prometo".

DESIGNADOS POR EL PARLAMENTO ANDALUZ

Fue el pasado 23 de julio cuando el Pleno del Parlamento andaluz designó a los citados nueve senadores en representación de la comunidad autónoma, tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Cuatro senadores son del PP-A; tres, del PSOE-A, y dos de Vox. Al PP-A le correspondían, en función de los resultados electorales, cinco senadores, pero ha cedido uno a Vox en virtud del acuerdo de gobierno suscrito en Andalucía entre ambas formaciones para esta legislatura.

Así, el Grupo Popular registró la propuesta de María Pastor --en ese momento, directora de la Oficina de la Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla-- como senadora, si bien su elección se realizó a propuesta de Vox, de forma que ella, al igual que Álvaro Zancajo, se integrará en el Grupo Mixto de la Cámara alta, que da cabida a los representantes de dicha formación.