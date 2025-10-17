Montero adelanta "partidas históricas" en los PGE de 2026 y critica al PP: "Da vergüenza manipular el Senado"

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes sobre el debate del retraso en el registro en el Congreso de los Diputados del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 que "nosotros vamos a presentar los presupuestos" y que éstos se caracterizarán por tener "partidas históricas" para responder a "preocupaciones que embargan a los ciudadanos".

Esta decisión la ha contrapuesto a lo que ha descrito como que "el PP está en el politiqueo", antes de señalar que "me da vergüenza lo que ocurre en el Senado", institución parlamentaria sobre la que Montero ha lamentado que el Grupo Popular "la manipula" por el uso que hace de su mayoría absoluta.

Ésta ha sido la reacción de Montero en esta jornada en respuesta al hecho de que el Grupo Popular en el Senado someterá al Pleno de la próxima semana una propuesta para elevar un conflicto de competencias al Tribunal Constitucional (TC) por el retraso en la presentación de las cuentas del Estado para el ejercicio 2026.

Ha esgrimido entonces que "hay muchísimas comunidades autónomas que todavía no han iniciado su proyecto de presupuesto", además de recordar que en 2018, tras prosperar la moción de censura de Pedro Sánchez contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para argumentar que "llegué en mayo del año 18, defendí en el Senado los presupuestos, que no era defender los de Montoro, sino simplemente que terminara su tramitación", para inferir entonces de ello, los cinco meses de retraso sobre el tiempo constitucional de registro de las ceuntas del Estado que "entonces no entendió que no cumplía la Constitución por no entregar los presupuestos en tiempo y en forma".

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba antes de presidir el acto de reconocimiento y reparación a represaliados sindicales en Córdoba durante la Guerra Civil y la dictadura, Montero se ha preguntado de forma retórica si "los grupos políticos de la Cámara están dispuestos a que España cuente con una nuevas cuentas públicas o no" tras poner de manifiesto que en el ámbito de la vivienda la apuesta del Gobierno es "haber comprometido ocho veces superior al que heredamos con los gobiernos de Rajoy".

La también vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía ha defendido que "esto es lo que tenemos que aprobar" con el reproche de que "el Partido Popular no está en esto", por cuanto ha esgrimido, dentro de esa acusación de "politiqueo", que "no están en las cosas que la gente necesita para mejorar su calidad de vida".

Esa recriminación de politiqueo hacia el Partido Popular la ha sustentado en el argumento de que "pone todas las chinas en el camino posible para que el Gobierno no pueda avanzar y que haya parálisis", precisar que "no la va a haber".

Ha considerado la vicepresidenta y ministra que el PP debe abandonar una estrategia como "permanentemente lo que quiere es pedir elecciones", una actitud que ha atribuido a que "no se conforma porque no acepta el veredicto de las urnas" y con esa premisa ha considerado que lo que hace es que "torpedea la acción del Gobierno".

"¿El Partido Popular está dispuesto a hablar de los presupuestos o tenemos ya el no por respuesta?", se ha preguntado en voz alta Montero, que ha reprochado entonces el uso del Senado por el PP, institución legislativa que ha considerado inmersa "en el ruido permanente", además de con otras iniciativas como "las comisiones de investigación ad hoc que presenta".

"Esto no se debería consentir y desde luego el Partido Socialista no lo va a consentir", ha advertido Montero sobre el uso del Senado.