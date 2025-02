Montero asegura a Sánchez la "ayuda" del PSOE de Andalucía y le agradece ser "faro de la socialdemocracia" europea

ARMILLA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha querido dejar claro este domingo al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que va a contar con la ayuda de la federación socialista andaluza que ella ha empezado a dirigir este año, al tiempo que le ha agradecido ser "el faro de la socialdemocracia en toda Europa".

"Nos sentimos todas y todos tremendamente orgullosos de que en este momento te hayas convertido en el faro de la socialdemocracia en toda Europa", le ha trasladado la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha precedido en el uso de la palabra en el acto de cierre del XV Congreso regional que el PSOE andaluz ha celebrado este fin de semana en Armilla (Granada), y del que sale elegida su nueva dirección capitaneada por la propia María Jesús Montero.

La nueva secretaria general de los socialistas andaluces ha querido que sus primeras palabras en este acto estuvieran dedicadas a Pedro Sánchez, a quien también ha agradecido sus "años de política valiente" al frente del Gobierno de España, de "política que apuesta por la mayoría, que no tiene otro interés que poner a los ciudadanos en el centro" de su mirada.

Además, Montero ha defendido que la política que guía a Pedro Sánchez es "insobornable ante los intereses de los poderosos, teniendo cada día un afán para intentar construir este proyecto colectivo que se llama España, la España plural en la que todos cabemos, en la que no sobra nadie y en la que queremos oportunidades sobre todo para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para aquellos que quieran venir a nuestras tierras".

La vicepresidenta primera del Gobierno ha subrayado que la acción del Ejecutivo de Sánchez está "logrando modernizar España", algo con lo que "no contaban" los "de la derecha" del PP, que "no lo pueden soportar", ha opinado María Jesús Montero, que en ese sentido ha sostenido que "todo el ruido" que hay ahora "no pretende otra cosa que ocultar la realidad de los datos que vivimos en nuestro país por la apuesta decidida de este Gobierno progresista".

La también ministra de Hacienda ha defendido que "hay que ser valientes para tener capacidad de subir el Salario Mínimo, de incentivar una reducción de la jornada laboral que esperemos poder aprobar", así como "para trasladar también que tienen que pagar más aquellos que más tienen, las grandes multinacionales, la banca, las energéticas, los grandes patrimonios", desde el convencimiento de que "entre todos" se debe ser capaz "de tener un colchón de seguridad que nos da oportunidades para todos".

"TE VAMOS A PROTEGER"

"Pero, sobre todo, presidente, qué valiente eres plantando cara a esa ultraderecha desbocada que permanentemente intenta el acoso y derribo", le ha trasladado Montero a Sánchez, a quien en ese punto ha querido remarcar que "los socialistas andaluces vamos a ayudarte, a plantar cara y, sobre todo, te vamos a proteger".

"Cuenta con nosotros, porque defender la democracia es lo más importante que tenemos que hacer ahora", ha trasladado la líder del PSOE-A al presidente del Gobierno, a quien también le ha dicho que, "como mujer de izquierda, es un honor formar parte del Gobierno" que él preside, "el Gobierno más feminista de toda nuestra democracia", y con el que "hoy España es un país que lidera el crecimiento a nivel internacional, que tiene capacidad de generar empleo y que está, en definitiva, aportando bienestar" a la "mayoría" social, ha valorado.

Y, especialmente, Montero ha querido agradecer al presidente del Gobierno que "siempre nos coloca en el lado correcto de la Historia, al lado de los ucranianos, de los palestinos, defendiendo derechos, defendiendo el orden internacional, el respeto al Derecho".

"Y lo hacemos porque creemos que también tenemos que aportar a Europa una mayor fortaleza, una capacidad de abordar los problemas que surgen de una manera distinta, desde la izquierda, desde un Gobierno progresista que sabe que tiene que proteger, sobre todo, esos derechos humanos", ha zanjado María Jesús Montero.