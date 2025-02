Montero augura que Andalucía acabará aceptando la quita, que podrá destinarse a gasto social: "Quien diga que no miente"

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida de que Andalucía "terminará firmando los convenios" para la condonación de deuda autonómica por valor de 18.791 millones de euros "más allá de la pataleta" protagonizada junto al resto de comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha defendido que el "ahorro" que implica esta medida en intereses podrá destinarse a gasto social. "Quien diga lo contrario, miente", ha zanjado.

Montero se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento andaluz para participar en los actos institucionales con motivo del 28-F después de que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, haya destacado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado que el ahorro en intereses que puede incluir la condonación de la deuda autonómica que plantea el Ministerio de Hacienda "no puede destinarse a servicios públicos" y la propia Montero "lo sabe".

Preguntada por si espera hablar sobre la condonación de la deuda con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la también secretaria general del PSOE-A ha asegurado que "siempre hay ocasión de hablar si uno no se levanta de la mesa, el problema es cuando se convoca para una reunión y en vez de dialogar, te levantas de la mesa porque eres incapaz de defender los intereses de Andalucía y prefieres defender los intereses de la calle Génova --sede nacional del PP--, que está dando instrucciones a los consejeros autonómicos contra sus territorios".

No obstante, Montero ha asegurado no "tener dudas de que, más allá de esta pataleta y de esta actitud tan irresponsable e infantil, terminarán firmando los convenios porque son buenos para las comunidades autónomas", ya que suponen "83.000 millones menos de deuda que se queda el Estado y un ahorro de intereses de casi 7.000 millones de euros que incluso que se pueden superar". "Así que estoy convencida de que lo que es bueno al final se termina aceptando, si no es ya por una posición política indefendible", ha recalcado.

Preguntada por el hecho de que la consejera andaluza Carolina España asegure que la condonación de deuda "no ahorra ni un euro" a Andalucía, la ministra de Hacienda ha sido tajante. "Eso no es verdad, así de contundente. Claro que se va a ahorrar todos los intereses de los préstamos que tiene que pagar, además de que las generaciones futuras no tienen que cargar con el peso de esta deuda. Por supuesto se va a ahorrar, quien diga lo contrario miente", ha proclamado.

Sobre el primer 28-F que encara como secretaria general del PSOE-A, Montero ha deseado "feliz Día de Andalucía a todos los hombres y mujeres de esta tierra para que efectivamente hagamos del proyecto de nuestra comunidad autónoma un lugar de prosperidad, de progreso, de modernidad, de reivindicación de todo aquello que nos permite ser iguales y de orgullo de los servicios públicos, que es el colchón de seguridad que tenemos todos los ciudadanos". "Muchas felicidades y mucha reivindicación para el futuro y sobre todo que cada uno contribuyamos con nuestro talento, con nuestra capacidad para poder seguir haciendo de Andalucía el lugar que todos deseamos", ha concluido.