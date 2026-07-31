Montero compaginará su labor como líder socialista en el Parlamento con una portavocía adjunta del PSOE en el Senado

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Pozoblanco (Córdoba). (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, será una de las portavoces adjuntas del Grupo Socialista en el Senado una vez que tome posesión del escaño que ha adquirido en la Cámara alta por designación autonómica, y compaginará dicha función con su papel como portavoz y líder de los socialistas en el Parlamento andaluz constituido para la XIII legislatura.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press este viernes han confirmado que, tal como ha avanzado el diario 'El País', María Jesús Montero será portavoz adjunta del PSOE en el Senado una vez que tome posesión del escaño que ha adquirido tras ser elegida para ello por el Parlamento andaluz en el Pleno celebrado el pasado 23 de julio.

Se da la circunstancia de que el actual portavoz del Grupo Socialista en el Senado es el predecesor de María Jesús Montero al frente de la Secretaría General del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien también en el Pleno del pasado 23 de julio revalidó su escaño por designación autonómica en la Cámara alta.

Juan Espadas fue designado portavoz del Grupo Socialista en el Senado en la pasada legislatura, cuando aún era secretario general del PSOE-A y portavoz de los socialistas en el Parlamento andaluz, labores que compaginó en esa etapa antes de que fuera relevado por María Jesús Montero al frente de la federación andaluza, a comienzos de 2025.

Desde el PSOE-A han aclarado que dicho nombramiento de María Jesús Montero en el Senado responde a que todos los miembros de la dirección del Grupo Socialista en el Senado son portavoces adjuntos, al tiempo que han precisado que forma parte de la dirección del grupo por su condición también de vicesecretaria general del PSOE federal.

Además, han recordado que el Grupo Socialista en el Senado cuenta con varios portavoces adjuntos, de forma que María Jesús Montero no será la única senadora que desempeñe esa labor a partir de septiembre.

En función del resultado de las elecciones al Parlamento andaluz del pasado 17 de mayo, en las que el PSOE-A fue la segunda fuerza más votada y se quedó con 28 escaños, al Grupo Socialista le correspondía proponer a tres candidatos para ser elegidos como senadores por designación autonómica, y se decantó para ello por los citados Juan Espadas y María Jesús Montero, y por la predecesora de ambos en la Secretaría General de la federación socialista andaluza, la también expresidenta de la Junta Susana Díaz, que ya contaba con escaño en la Cámara alta igualmente en representación del Parlamento andaluz.

María Jesús Montero figura ya en la relación de senadores del PSOE publicada en la página web del Senado, si bien aún debe tomar posesión de su escaño en el Pleno del Senado.

Al respecto, el boletín oficial de la Cámara alta, consultado por Europa Press, ha publicado este viernes, 31 de julio, el calendario de sesiones plenarias del Senado para el período de sesiones de septiembre a diciembre de 2026, tras el parón estival de agosto, y en él se recoge que el primer Pleno previsto para dicho cuatrimestre se celebrará entre los días 8 y 9 de septiembre.

De esta manera, María Jesús Montero regresará a partir de septiembre a las Cortes Generales tras renunciar el pasado mes de junio al escaño con el que contaba en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla para asumir su acta de parlamentaria andaluza, tras ser la candidata del PSOE-A a la Junta en las citadas elecciones del 17 de mayo.