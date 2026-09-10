Montero concluye de los informes del CNI que no hubo aviso que anticipara "la llegada de más de 70.000 personas" a Ceuta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante a Interparlamentaria regional socialista junto a representantes de la Comisión Ejecutiva Regional en la sede del PSOE-A. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La secretaria general del PSOE de Andalucía y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desclasificados este pasado miércoles en relación a la crisis de Ceuta "está claro" que, desde dicho organismo, lo que se intercambió fue "una información que en ningún momento ha supuesto una alerta o un aviso que pudiera anticipar la llegada de más de 70.000 personas" a la costa de la ciudad española del norte de África.

En una atención a medios antes de mantener en Sevilla una reunión con el secretario general de UGT-A, Óskar Martín, la líder socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el contenido de los documentos del CNI desclasificados este pasado miércoles sobre la información con la que se podía contar en dicho organismo en la víspera de la entrada masiva de inmigrantes que se produjo el 30 de julio en Ceuta.

La también vicesecretaria general del PSOE ha aclarado que ella ha leído los informes desclasificados en el marco de "un ejercicio de transparencia sin precedentes" por parte del Gobierno de España que ha valorado, porque "ha puesto al descubierto todo el intercambio de información que se produjo" los días previos, según ha destacado.

María Jesús Montero ha subrayado que "el CNI es mucho más profesional de lo que se está planteando" por parte de "aquellos que quieren utilizar esta cuestión para llevar a la confrontación y a la crispación política".

"Cuando el CNI hace una alerta y un aviso, y sé de lo que hablo, sobre una situación de riesgo, claro que hay unos protocolos perfectamente establecidos, desde el formato en que esto llega hasta la persona o la unidad directiva a la que esto llega, y es evidente que no hubo una anticipación sobre una situación" en la que "probablemente era imposible saber cuántas personas iban a acudir a ese llamamiento, que se hace en chats que, por cierto, son chats que están siempre monitorizados, y que por tanto tienen todo el control por parte de los servicios de inteligencia", ha abundado la exvicepresidenta del Gobierno.

Montero ha concluido de la lectura de los informes que "en ningún caso" se produjo "una detección de un riesgo efectivo y real de que llegaran 70.000 personas, 80.000, porque, si no, el CNI, que es un organismo excelente, muy profesional, hubiera advertido por los mecanismos habituales como viene advirtiendo", ha añadido.

UNA CRISIS "COMPLEJA"

Por otro lado, María Jesús Montero ha sostenido que en la crisis de Ceuta es "tan compleja" porque en ella intervienen "elementos distintos", de forma que "están en juego los derechos humanos, la propia seguridad de las personas residentes en Ceuta" y, "en definitiva, todo lo que tiene que ver con la convivencia, con la sensación de convivencia", y ante situaciones así, "evidentemente siempre se puede mejorar".

En esa línea, ha sostenido que "todos los gobiernos" deben "aprender de una crisis a otra", y ha señalado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía este pasado miércoles que "el aprendizaje más importante es cómo tenemos que reforzar nuestros mecanismos, nuestros límites para que situaciones de este tipo, en la medida de lo posible, no se posibiliten".

PREGUNTA AL PP SI HUBIERA RECIBIDO "A TIROS" A LOS INMIGRANTES

Dicho esto, y "ante la crítica que otras formaciones políticas han hecho a la gestión de la crisis", la líder del PSOE-A se pregunta "qué hubiera hecho el Partido Popular que no hizo el Gobierno y que permanentemente lo está poniendo como un elemento de crispación y de ruido".

"¿Hubiera recibido a las personas que llegaban a nado a tiros?", se ha preguntado Montero en una cuestión dirigida a los 'populares' y antes de defender que "el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fue ejemplar" en esta crisis, desde la premisa de que "los derechos humanos están por delante".

En esta línea, se ha preguntado si cuando el PP o Vox "están hablando de que esto se podía haber evitado, están diciendo que lo que ellos plantean es que las personas que llegaban en flotador recibieran una acogida a balas, o cuál es el planteamiento que ellos hacen distinto".

"Creo que no se puede ser populista con esta cuestión, estamos hablando de algo serio", ha continuado Montero antes de enviar un mensaje de "solidaridad" y "empatía con el pueblo de Ceuta, pero también con los menores" que han llegado a la ciudad autónoma.

En ese punto, ha llamado la atención acerca de que se han producido agresiones "a menores que evidentemente nada tienen que ver con los conflictos, y que tienen derecho a tener una vida en condiciones, como establece la Carta de Derechos Humanos", según ha remarcado.