Montero confía en que el Gobierno mantendrá las medidas anticrisis que crea "buenas" para compensar subidas de precios

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha declarado este martes "convencida de que el Gobierno de España mantendrá todas las medidas que considere que son buenas, oportunas", para compensar las subidas de precios derivadas del contexto de tensión en el ámbito internacional por guerras como la de Irán.

La también exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz al día siguiente de que su sucesor como vicepresidente primero, Carlos Cuerpo --también ministro de Economía, Comercio y Empresa--, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, trasladaran a la industria agroalimentaria la voluntad del Gobierno de seguir apoyando al sector ante el impacto de la guerra de Irán más allá del 30 de septiembre, fecha en la que dejan de estar en vigor las medidas del 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio'.

Preguntada en concreto por posibles ayudas a los agricultores y a otros colectivos por la subida del precio del gasóleo, María Jesús Montero ha apuntado que habrá primero que "ir viendo cómo se siguen comportando los precios de los carburantes", si bien ha reconocido que en las últimas semanas no ha habido "buenas noticias", teniendo en cuenta "cómo sigue recrudecida la guerra en relación con el Estrecho de Ormuz".

La dirigente socialista ha subrayado cómo eso afecta a la "llegada de materias primas a Europa" y, "por supuesto, a todas las empresas y a todos los proveedores que necesitan para poder desarrollar su actividad" materias como "el gasóleo o el petróleo y sus derivados".

En esa línea, Montero ha apuntado que "preocupa que la situación de la guerra" en Irán, "lejos de parecer que está más cerca, vemos que se aleja en el horizonte sin ninguna fecha de finalización", y en ese punto ha aseverado que "el responsable de la subida de los precios de los carburantes no es otro que aquellos gobiernos que están agrediendo a otros países vecinos y que, por tanto, están creando un clima de incertidumbre, de desconfianza en el conjunto de los mercados económicos".

"Esto hay que denunciarlo, y hay que decir que pare ya esa agresión, que se recupere la normalidad en Ucrania, en Gaza, en todos aquellos territorios que han sido intervenidos, ocupados por parte de un orden internacional que se ha resquebrajado", ha enfatizado la líder socialista.

De igual modo, Montero ha defendido que el Gobierno del que ella formó parte "siempre ha estado muy pendiente de monitorizar hasta el último día cómo se comportan esas subidas de precios para tomar las decisiones correspondientes", y "en ese momento estamos" ahora.

"Cuando se acerquen esas fechas, veremos, pero también es evidente que todas las medidas que aprobó el Gobierno de España fueron coyunturales para paliar estos efectos", y "la solución definitiva viene de la parálisis de la guerra, de que acabe esta contienda", ha abundado antes de resaltar, en todo caso, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya se comprometió" a que ese paquete de medidas "se mantendría el tiempo que fuera necesario, porque incluso la propia norma tiene indicadores de estabilización automática de esos precios", ha agregado.

"GRAVE DISCREPANCIA" DEL GOBIERNO CON LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

Por otro lado, a la también vicesecretaria general del PSOE federal le han preguntado por el hecho de que Pedro Sánchez no vaya a acudir a la recepción que ofrece este martes por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, al coincidir con un acto de agenda privada del presidente español.

Al respecto, María Jesús Montero ha apuntado que a ese tipo de eventos la asistencia por parte de un país miembro de la ONU es "voluntaria, no es obligada", así como ha subrayado que, "en este momento" existe por parte del PSOE y "desde el Gobierno de España" una "grave discrepancia con las políticas que está promoviendo el presidente" de Estados Unidos, Donald Trump, y "fundamentalmente con lo que ha significado la posición" de dicha administración "respecto a la ocupación de las zonas de Gaza" por parte del Gobierno de Israel.

Además, Montero ha indicado que el Gobierno español mantiene "una posición contraria en relación con la pretensión del presidente norteamericano de que todos los países dedicaran un 5% de su gasto a defensa", cuando dicho gasto "compite" con el que se pueda dedicar a vivienda, sanidad o educación.

"Y, por supuesto, nos distancia" del Gobierno de Estados Unidos "la política comercial y tecnológica que el presidente Trump está impulsando, con ese poder concentrado en pocas manos de los tecno-oligarcas y, por otra parte, con la amenaza permanente de la imposición de aranceles a aquellos Estados miembros, a aquellos países que no siguen a pies juntillas las indicaciones de Estados Unidos", ha continuado exponiendo Montero.

Así las cosas, la líder del POSE-A ha señalado que entiende que "la delegación española" desplazada a Nueva York "podrá expresar cuál ha sido su pronunciamiento con Estados Unidos en relación con su asistencia a una comida voluntaria", a la que "seguro" que España "no será el único" país que no asistirá, según ha vaticinado Montero antes de insistir en subrayar las "graves discrepancias" que mantiene el Ejecutivo de Sánchez "con las posiciones políticas populistas que está manteniendo el presidente Trump, por supuesto en la esfera internacional, pero también en su crítica a España, en la imposición de aranceles, y en su consideración de cómo tiene que pesar el gasto militar en la sociedad", ha zanjado.