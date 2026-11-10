Los diputados del PSOE-A se ausentarán del Pleno el 11N por el "capricho" de PP y Vox de no cambiar su fecha

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz estarán "con la gente" que secunde la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, si el PP-A "sigue manteniendo" sin cambios la fecha de celebración del Pleno programado para ese mismo día, que incluye el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la comunidad autónoma de 2027, además de otras cuestiones como la elección de la nueva Defensora del Pueblo Andaluz y el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la normativa que regula la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por PP-A y Vox.

En rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, María Jesús Montero ha insistido en criticar el "capricho" de los grupos que sustentan el Gobierno andaluz --PP-A y Vox-- de no cambiar la fecha de celebración del Pleno de este miércoles como ha venido reclamando el Grupo Socialista, para compatibilizar su apoyo a la huelga general y su defensa de la enmienda de totalidad que ha presentado al primer proyecto de cuentas públicas del actual ejecutivo de coalición andaluz.

Montero ha señalado que hasta el último momento habría posibilidad de que cambiara la fecha del Pleno, pero ha dado por hecho que PP-A y Vox "no quieren" que se debata el Presupuesto, por lo que ha asumido que éste se celebrará sin la presencia de los grupos de oposición de izquierda, que ya han anunciado su respaldo a la huelga general de este miércoles.

En esa línea, la líder del PSOE-A ha sostenido que "sobran los motivos" para secundar dicha jornada convocada por los sindicatos UGT y CCOO, y ha remarcado que el grupo parlamentario socialista "estará donde siempre, con la gente, en la defensa de sus derechos y, por tanto, reivindicando unas políticas que nos permitan que el crecimiento económico se comparta", entre otras cuestiones.

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