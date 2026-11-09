Adelante defiende que la huelga general del 11N "la tiene que protagonizar la clase trabajadora": "No es una precampaña"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en el patio de prensa del Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido a los partidos políticos "que se pongan detrás" para que "la clase trabajadora protagonice" la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre.

"Esta huelga no es la precampaña de ningún partido político. La huelga va de un pueblo que tiene que decir basta. De un pueblo que tiene que dar un golpe encima de la mesa. La huelga la tiene que protagonizar el movimiento de vivienda. La huelga la tiene que protagonizar la clase trabajadora", ha señalado este lunes en una atención a los medios en Málaga.

En esta línea, García ha asegurado que la huelga general "va mucho más allá de a quien vote cada uno" y ha alentado a la participación en la misma en defensa del derecho a la vivienda. "Este miércoles hay que hacer huelga porque todos los derechos que tenemos los hemos conseguido a través de huelga", ha subrayado.

"Sé que hay gente con miedo, sé que hay gente con inquietud, sé que hay gente que no sabe qué hacer, sé que hay gente que le cuesta trabajo en su centro de trabajo. Hay que dar un golpe encima de la mesa. Independientemente de quien vote cada uno, si crees que la vivienda es un derecho y no un negocio, este miércoles hacemos huelga general", ha remarcado.

En señal de apoyo a la huelga general, los diputados de Adelante Andalucía no acudirán al Pleno del Parlamento convocado para el miércoles en el que se debatirán las enmiendas al proyecto de presupuestos para 2027.