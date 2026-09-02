Montero cree que el último Consejo de Ministros prueba que el Gobierno sigue "a la altura" de lo que requiere Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante a Interparlamentaria regional socialista junto a representantes de la Comisión Ejecutiva Regional en la sede del PSOE-A. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles que el Gobierno de España ha demostrado en la reunión del Consejo de Ministros de este pasado martes, 1 de septiembre, que "está a la altura" de lo que necesita Andalucía, que requiere de "recursos, compromiso y políticas que mejoren la vida" de sus ciudadanos.

Así lo ha valorado la líder del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X' después de que, según ha destacado, en el último Consejo de Ministros se hayan aprobado "casi 97 millones de euros para Andalucía destinados a reforzar la sanidad, las políticas sociales y la inclusión".

En concreto, según ha desgranado Montero, se han aprobado "81,7 millones para programas sociales, 8,7 millones para programas sanitarios y 6,5 millones para los municipios de Doñana, impulsando la inclusión social y laboral y atendiendo especialmente a quienes más lo necesitan".

"Son decisiones que se traducen en más oportunidades, más protección y más derechos para nuestra gente", ha defendido la secretaria general del PSOE-A antes de apostillar que son "hechos frente a quienes han hecho de la confrontación su única hoja de ruta".