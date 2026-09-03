Montero critica que Moreno "no garantiza" la gratuidad de 0 a 1 de Infantil y "encarece" los servicios complementarios

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero,. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no haya garantizado la gratuidad del tramo de 0 a 1 años de Educación Infantil y ha denunciado el "encarecimiento" de los servicios complementarios. Asimismo, ha advertido de que "no hay educación infantil de calidad si quienes la hacen posible trabajan en precario".

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026/2027, que este jueves han comenzado un total de 92.406 menores de tres años en las escuelas y centros de Educación Infantil de Andalucía.

En este contexto, Montero ha reivindicado que "las trabajadoras de las escuelas infantiles llevan meses denunciando una financiación insuficiente, el aumento de los costes y unas condiciones laborales que no pueden seguir deteriorándose". En este sentido, ha destacado que el sector genera "más de 15.000 empleos, mayoritariamente de mujeres".

En esta línea, ha censurado que Moreno "no puede presumir de gratuidad mientras las escuelas infantiles reclaman más recursos y sus trabajadoras siguen luchando por unas condiciones dignas". "Lo cierto es que el tramo de 0 a 1 sigue sin ser gratuito para las familias y también se han encarecido los servicios complementarios. Como siempre, nada de lo que vende es realidad", ha concluido.