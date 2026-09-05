Montero critica que Moreno rechace 5.811 millones de euros adicionales al año para Andalucía del sistema de financiación

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante a Interparlamentaria regional socialista junto a representantes de la Comisión Ejecutiva Regional en la sede del PSOE-A. A 1 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado este sábado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "rechazar" 5.811 millones de euros adicionales al año para Andalucía con el nuevo modelo de financiación aseverando que tiene como único objetivo "sostener su falso relato de agravio territorial".

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, consultada por Europa Press, Montero ha explicado que se trataría de 4.846 millones de euros más con el nuevo modelo de financiación, a los que se suman 965 millones de la reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial. Recursos que, a su juicio, "permitirían reforzar la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda y nuestros servicios públicos".

Asimismo, la líder socialista ha señalado que, de este modo, Andalucía sería la comunidad que más recursos adicionales recibiría con este modelo, reprochando a su vez que mientras tanto el PP "sigue siendo incapaz de consensuar una propuesta alternativa entre sus propias comunidades autónomas".

Por último, Montero ha insistido en que el presidente de la Junta tendrá que explicar por qué rechaza una propuesta que, a su juicio, "supone más recursos para nuestra tierra y qué intereses está defendiendo al hacerlo. Los de los andaluces está claro que no", ha concluido.