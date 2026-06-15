Montero defiende la "colaboración institucional" contra incendios y dotar de los "mejores medios" a quienes los combaten

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en el marco de una reunión con alcaldes de la provincia de Huelva para abordar la situación de incendios forestales en dicha zona. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado la "colaboración institucional" como "la mejor estrategia para afrontar emergencias" como los incendios forestales, así como ha realizado un llamamiento para que quienes combaten estos fuegos cuenten con los "mejores medios".

Son mensajes que la también portavoz parlamentaria del PSOE-A en esta legislatura ha dejado escritos en un apunte en su cuenta de la red social 'X' al hilo de la extinción del incendio forestal registrado en Villanueva de los Castillejos (Huelva), y que desde el Plan Infoca dieron por sofocado este pasado domingo, prácticamente una semana después de su inicio.

"Mi gratitud y reconocimiento a todos los profesionales que han hecho posible la extinción" de este incendio "tras una semana de intenso trabajo", ha trasladado María Jesús Montero desde la citada red social.

Además, la también exvicepresidenta del Gobierno ha dado las "gracias a los dispositivos del Infoca, la UME --Unidad Militar de Emergencias-- y a los diferentes efectivos y administraciones que han sumado esfuerzos, haciendo de la colaboración institucional la mejor estrategia para afrontar emergencias como esta".

"Una vez extinguido el fuego", la dirigente socialista considera que "es el momento de analizar qué podemos hacer para mejorar su prevención, control y extinción, con el objetivo de preservar al máximo nuestros montes y patrimonio natural".

Y también --agrega-- "de atender las demandas de quienes se juegan la vida combatiéndolo", que "merecen contar con las mejores condiciones, medios y garantías", según concluye María Jesús Montero su comentario.