Montero defiende que el Gobierno "garantiza la seguridad" ante la crisis de Ceuta y acusa a PP y Vox de "sembrar odio"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido que el Gobierno de España, ante la crisis migratoria de Ceuta, "garantiza la seguridad al mismo tiempo que defiende los derechos humanos", frente a PP y Vox, a los que ha acusado de "generar miedo y sembrar odio sobre las personas migrantes" con sus mensajes.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que ha destacado que el Gobierno de España "cumple la ley con responsabilidad, empatía y pleno respeto a la dignidad de todas las personas".

Montero ha insistido en que "ante una crisis migratoria, es irresponsable y peligroso responder generando miedo y sembrando odio sobre las personas migrantes, como hacen PP y Vox". Frente a este discurso, ha reivindicado una "política migratoria responsable" que, a su juicio, debe "proteger nuestras fronteras y también a quienes llegan buscando una vida mejor".

Las declaraciones se producen después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo durante la crisis. En su intervención, Sánchez ha negado este jueves que el Gobierno recibiera en los días previos a los hechos alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva de migrantes en Ceuta, aunque ha reconocido que "fallaron cosas" en los servicios de Inteligencia que es necesario "mejorar".

Además, el presidente ha destacado la salida de las calles de Ceuta en la última semana de 1.530 migrantes, entre acogidas, retornos y expulsiones, y ha anunciado que las previsiones es "sacar a, al menos otros 1.500 más" en los próximos días. Si bien, ha avisado que no se puede expulsar a las personas "como sacos".

Sánchez ha defendido que no se puede expulsar a una persona de forma directa sin cumplir con las garantías legales, recordando que España es una democracia y un Estado de Derecho integrado en la Unión Europea y la Comunidad Internacional. "Aquí conviene hacer un inciso y explicar algo con claridad: no se puede coger a un ser humano del brazo y arrojarlo sin más al otro lado de la frontera como si fuese un saco de tierra", ha subrayado.