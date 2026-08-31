Montero defiende su presencia en el Senado: "Es imprescindible que Andalucía tenga una voz potente a nivel estatal"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una entrevista en la Cadena Ser. - CADENA SER

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha defendido su designación como senadora autonómica por Andalucía, puesto que compatibilizará con la portavocía del grupo socialista en el Parlamento andaluz.

"No solamente es compatible, es imprescindible que Andalucía tenga una voz potente a nivel estatal", ha afirmado en una entrevista este lunes en 'La Ventana Andalucía' de la Cadena Ser.

En esta línea, Montero ha llamado la atención sobre la periodicidad de los comentarios acerca de su posible marcha de la política autonómica tras la designación como senadora. "Me llama la atención de que se me pregunte a mí, esto no es nuevo", ha indicado a la par que ha señalado a Juanma Moreno y Juan Espadas por estar en una misma situación en otras etapas.

"He demostrado a lo largo de mi vida que tengo capacidad de trabajo y que, por tanto, la puedo desarrollar", ha aseverado la líder de los socialistas andaluces que ha apelado por "hacer visibles los intereses de Andalucía en donde se toman decisiones importantes, como suele ocurrir en Madrid o como suele ocurrir en Europa".

Junto a Montero, su predecesor en la secretaría general del partido a nivel andaluz, Juan Espadas, ha sido reelegido como senador por designación del Parlamento autonómico, cargo que ostenta desde 2021. Actualmente, Espadas es el portavoz del grupo socialista en la Cámara Alta de las Cortes Generales.

Asimismo, Montero ha hecho referencia a Moreno por compatibilizar su escaño en el Parlamento con su designación como senador entre 2015 y 2017. El que fuera presidente del PP andaluz, Javier Arenas, también es senador por designación desde 2008.