Montero defiende la "referencia internacional y estabilidad" de España frente a los conflictos actuales en el extranjero

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en la Interparlamentaria regional de los socialistas andaluces. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reunido este sábado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a la Interparlamentaria regional de los socialistas andaluces, donde ha puesto en valor "la referencia internacional y la estabilidad" del Gobierno de España y la hoja de ruta política marcada por el presidente Pedro Sánchez para este 2026, con el nuevo acuerdo de Mercosur, su postura en los conflictos armados actuales o el acuerdo con la Iglesia para resarcir a las víctimas de pederastia.

En declaraciones a los medios, Montero ha subrayado que España es "el foco y el faro de la esperanza para miles de ciudadanos" en la esfera internacional que "exigen que se respete la legalidad y el orden internacional". "Nosotros, a pesar de las dificultades, siempre, en cada momento, marcamos la pauta con nuestros principios y con nuestros valores", ha añadido.

A su juicio, el Gobierno de Sánchez tiene la capacidad de "ir a la ofensiva" y por ello, el PSOE-A ha trasladado a los andaluces su proyecto en la comunidad andaluza consiste en "seguir avanzando para la modernización, el desarrollo, y convertir Andalucía en lo que siempre aspiramos, en una tierra que estuviera orgullosa de sus servicios públicos, que es el referente en el conjunto de España sobre iniciativa política".

Asimismo, la secretaria general del partido socialista andaluz ha puesto de manifiesto que el Gobierno central no deja de trabajar, a pesar de que "hay algunos que permanentemente están intentando trasladar un fin de ciclo o un fin de legislatura". Por ello, ha afeado a los gobiernos del Partido Popular la "falta de estabilidad, capacidad y de referencia internacional que tiene el posee el Ejecutivo central".

POSTURA DE ESPAÑA ANTE LOS CONFLICTOS DE UCRANIA Y VENEZUELA

En este sentido, ha criticado que los conflictos armados actuales, entre ellos Ucrania y Venezuela, deben intentar resolverse porque, según ha expuesto, "las guerras lo que traen son más guerras, sufrimiento, dolor, especialmente a las mujeres, que son las que más sufren las consecuencias de los conflictos armados".

Bajo este contexto, Montero ha señalado que el presidente del Gobierno ha estado en la cumbre sobre Ucrania, en donde ha expresado su apoyo y compromiso con la recuperación del país ante el conflicto con Rusia. Del mismo modo, ha reseñado que con respecto a Venezuela, España también está jugando "un papel fundamental" para la normalización de la situación y para que, en definitiva, "se imponga la democracia, el sentido común y se condenen aquellos actos que no estamos dispuestos a tolerar", ha trasladado la ministra de Hacienda.

"Hay que respetar la integridad territorial de los países y hay que respetar las reglas de juegos internacionales porque nadie en el mundo tiene tanto poder para poner en cuestión lo que entre todos hemos decidido, para poder convivir en paz y poder convivir en prosperidad", ha destacado.

Por ello, la líder del PSOE andaluz ha resaltado su "orgullo" por la "valentía y decisión" de Pedro Sánchez ante estos conflictos internacionales, "ante aquellos que muchos por temor no son capaces de verbalizar". De este modo, ha reclamado el "compromiso" de la Unión Europea para resolver dichas disputas socio-políticas.

ACUERDOS CON MERCOSUR Y LA IGLESIA

Entre otras cuestiones, María Jesús Montero ha valorado el reciente acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea para potenciar el comercio internacional, que supone, a su juicio, "una forma de atraer inversión, capacidad de una reindustrialización y que de posibilidades al campo andaluz de encontrar nuevos nichos de mercado".

Este acuerdo permite, por otra parte, "que los agricultores españoles tengan posibilidades de trasladar sus productos, de vender, más allá de lo que era la frontera europea en este momento", ha añadido Montero.

Además, ha resaltado que es "una iniciativa fundamental para abrir mercados nuevos a los entornos de los empresarios andaluces, de nuestros agricultores y que nos permitan en los países hermanos de América Latina tener capacidad de colocar también nuestros productos, nuestros talentos".

Otras de las noticias que ha destacado la vicepresidenta primera del Gobierno es el acuerdo con la Iglesia para resarcir a las víctimas de pederastia, para que tengan la capacidad de, según ha explicado, "condenar de aquello que fue absolutamente inmoral, impresentable, delictivo y que se cargó la vida de muchos jóvenes".

Al respecto, Montero ha detallado que las personas afectadas recibirán la indemnización correspondiente ya que, a su juicio, "nunca se puede superar un trauma de ese tipo de una forma fácil", pero que con esta iniciativa "al menos se sientan que la sociedad los acompaña, que estamos con ellos y que gracias por haber dado el paso la valentía de denunciar actuaciones que hasta ahora se quedaban veladas y que ahora salen a la luz".

"Este partido más allá de las creencias de sus militantes, más allá de cualquier otra cuestión siempre va a estar al lado de las víctimas, al lado de los que sufren, al lado de aquellos que necesitan de los poderes públicos; que necesitan instrumentos que permitan incidir en la vida pública para poder resarcirlo de aquellos daños que se hayan trasladado o para poder darle igualdad de oportunidades para conquistar ese propio futuro", ha trasladado Montero.