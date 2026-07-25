Montero denuncia "grave deterioro" en la atención a la dependencia, que Moreno sólo usa para "la confrontación"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha denunciado este sábado el "grave deterioro de la atención a las personas con dependencia" en Andalucía bajo el Gobierno de Juanma Moreno, y ha criticado que la comunidad encabece las "listas de espera para acceder a un centro de día", a pesar de los "recursos récord" aportados por el Ejecutivo central.

En su cuenta en la red social X, Montero ha lamentado que Andalucía registre "los peores datos en servicios públicos", un "colapso" que afecta tanto a la sanidad pública como al sistema de atención a la dependencia .

Montero ha explicado que este "retraso se traduce en que miles de personas vulnerables quedan privadas de una herramienta clave para recibir atención especializada, mantener su autonomía y mejorar su calidad de vida", mientras miles de familias ven impedida la conciliación por "la falta de una respuesta pública a la altura".

La dirigente socialista, ha reprochado la falta "de prioridad" de la Junta ante este problema. "Porque, mientras el Gobierno de España incrementa como nunca la financiación de la dependencia, Moreno Bonilla continúa sin traducir esos recursos en más plazas, menos esperas y una atención digna", ha indicado.

Según Montero, el presidente andaluz "prefiere utilizar la dependencia como un instrumento de confrontación política antes que garantizar un derecho fundamental a quienes más lo necesitan".