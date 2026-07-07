Montero pide "diálogo y consenso" para evitar primarias para elegir candidatos municipales

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, interviene ante el Comité Director del partido el pasado viernes. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha puesto en valor el "diálogo y el consenso" de cara a "acordar con las diferentes sensibilidades" del partido el "mejor candidato posible" en cada municipio para las elecciones locales de mayo de 2027.

"Nuestro partido tiene un procedimiento democrático que es muy sano, pero desde luego para mí, el diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos de integración de diferentes sensibilidades que haya en una agrupación se resuelve mejor a partir de la palabra y el consenso", ha afirmado en una atención a los medios este martes en el Parlamento andaluz.

En esta línea, ha señalado que desde la dirección del partido "se va a intentar donde sea posible" se eviten las primarias en pro de que se concurra con "el mejor candidato decidido por la mayoría".

"Lo que sí rogué en el comité director es que después de las primarias, fraternidad dentro de aquellos que legítimamente han creído que estaban en mejor posición que el otro", ha subrayado en relación a su intervención en el comité director del PSOE-A el pasado viernes.

Septiembre es el mes elegido por el partido para la elección de candidatos municipales. En los municipios donde el PSOE tiene la alcaldía, solo se podrán celebrar primarias si lo solicita más de un 50% de los militantes y "con una autorización de la Comisión Federal de Listas".

"Candidaturas fuertes, reconocibles, pegadas al territorio, solventes, con capacidad de representar al PSOE, pero que también ensanchen nuestra base social", destacaba Montero en su intervención frente a sus compañeros de partido.