Montero destaca la "histórica" inversión en dependencia del Gobierno: "Esto es gobernar con hechos y con corazón"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, llegando a la ronda de consultas con el presidente del Parlamento andaluz, junto a la parlamentaria, María Márquez. - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha celebrado la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley que cuenta con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia" que asciende este año a un total de 2.218 millones de euros extra, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Un incremento de los recursos que se traducirá en menos listas de espera, mejores cuidados y más apoyo para las familias andaluzas", ha señalado Montero en una publicación en su cuenta oficial en la red social X, al mismo tiempo que ha asegurado que el ejecutivo ha dado "un paso histórico".

"No creo que haya mejor inversión que atender a las personas más vulnerables, como son las dependientes, y también a sus familias. Esto es gobernar con hechos, con justicia y con corazón", ha concluido la líder de los socialistas andaluces en su publicación consultada por Europa Press.

Entre 2026 y 2027, la inversión será de 6.200 millones de euros más respecto a los últimos presupuestos, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales. Esta inversión, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y "va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura": que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado su voluntad de que la convalidación de este real decreto ley coincida en el Congreso de los Diputados con la votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia "que van a suponer el andamiaje jurídico para esa transformación profunda del sistema de cuidados".