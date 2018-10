Montero: Andalucía marca "el sendero" para el conjunto de España respecto a las 35 horas

Actualizado 15/02/2018 11:45:58 CET

SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que Andalucía ha marcado "el sendero" para el conjunto de España respecto a la jornada de 35 horas laborales para los empleados públicos y ha apuntado que la fórmula de la región está siendo objeto de estudio del conjunto de las administraciones públicas. "Espero que sigan la estela hasta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se aclare", ha subrayado.

En respuesta a una pregunta del PSOE en el Pleno del Parlamento andaluz, la consejera ha tildado la situación de "esperpéntica", teniendo en cuenta que desconocer "qué va a hacer Montoro con las 35 horas" y ha acusado al ministro de fijarse en el colectivo de empleados públicos con "interés electoral, pero sin garantizar ni comprometer nada concreto".

"Hemos escuchado desde que no es posible porque no es un derecho, también hemos escuchado que parece que sí y que lo iba a negociar y, luego, que para algunos. No sabemos que tiene Montoro en la cabeza", ha advertido la consejera andaluza.

Frente a esta situación, ha indicado que la Junta ha marcado "un rumbo propio" para los empleados públicos y, por tanto, "Andalucía ha marcado el sendero para el conjunto de España", con el objetivo de "recuperar el derecho en su totalidad". En punto, ha llamado la atención sobre los 7.000 contratos que se firmaron en la comunidad con la implicación de las 35 horas y ha señalado la influencia del recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) en otros 7.000 contratos más.

Por último, ha señalado que si, finalmente, las 35 horas son una realidad, la Junta de Andalucía "se alegrará", pero "si no se atiende a las 35 horas, nosotros seguiremos con nuestra puesta en marcha".

Por su parte, el diputado del PSOE Jesús María Ruiz García ha criticado "el empeño" del ministro de Hacienda en "aniquilar" el estado de bienestar, mientras "la Junta se empeña en burlar esa pretensión".

Además, ha criticado que se haya sabido ahora que "en diciembre, en secreto se aprobó que Aena y ENAIRE sí trabajasen 35 horas" y ha afeado que "ahora quiera negociarlo para los demás". "A buenas horas mangas verdes", ha advertido Ruiz García, quien ha subrayado que "la Junta sí ha ideado fórmulas que den garantía, inteligentes y beneficiosas para los empleados públicos".