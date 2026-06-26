Montero emplaza a la Junta a "centrarse en gestionar la inversión histórica" que recibirá del Gobierno para dependencia

La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, atiende a los medios tras la reunión mantenida con el Presidente del Parlamento andaluz en el marco de la ronda de contacto para la investidura. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha calificado este viernes de "inversión histórica" la "inyección" de 954 millones de euros adicionales que Andalucía va a recibir del Gobierno de España para el sistema de dependencia, y ha subrayado que "ahora es la Junta de Andalucía la que tendrá que centrarse en gestionar" esta cantidad económica para "aliviar la grave situación" en la que, según ha alertado, se encuentra el sistema andaluz de dependencia.

Así lo ha señalado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' tras conocerse que el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 954 millones de euros más --en concreto, 953.804.556 euros-- a la Junta de Andalucía entre los años 2026 y 2027, para financiar el "nivel mínimo" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Esta estimación del Gobierno, consultada por Europa Press, parte del real decreto-ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros para ampliar las cuantías que el Estado aporta al referido Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que, según resaltan desde el Ejecutivo central, "supondrá un importante incremento de las cantidades que el Gobierno de España transfiere cada mes a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene un grado reconocido de dependencia".

María Jesús Montero ha defendido que esta inyección económica supone "una oportunidad decisiva para aliviar la grave situación que atraviesa el sistema andaluz de la dependencia y el calvario por el que actualmente pasan las personas dependientes y sus familias".

"Alcanzar en 2027 una financiación estatal del 50% es hablar de más recursos para reducir listas de espera, reforzar la atención y mejorar los servicios", ha agregado la secretaria general del PSOE-A antes de remachar que "ahora es la Junta de Andalucía la que tendrá que centrarse en gestionar esta inversión histórica", y "ya no hay excusas", según ha zanjado.