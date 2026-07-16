Montero espera que el TJUE "dé la razón" a la necesidad de "emprender un nuevo momento" para Cataluña

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha confiado este jueves en que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía "dé la razón" a la necesidad de "emprender un nuevo momento" para Cataluña.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Montero se ha pronunciado así sobre el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a dictar este jueves sus dos primeras sentencias sobre la Ley de Amnistía, en respuesta a las dudas planteadas por tribunales españoles sobre su aplicación y su encaje con el Derecho comunitario.

Ha considerado que lo que "esperamos todos es que se le dé la razón a la voluntad del legislador de emprender un nuevo momento para Cataluña".

"Uno que ya se ha iniciado, con el diálogo, con la capacidad de que entre todos lleguemos a acuerdo y que aquellos que cometieron errores muy graves se puedan reintegrar en la sociedad una vez que ya han cumplido parte de lo que se planteaba en ese momento", ha señalado Montero, que se ha referido, por ejemplo, a la permanencia del líder de Junts, Carles Puigdemont, en el extranjero.