Montero felicita a los andaluces nominados a los Latin Grammy: "Andalucía, otra vez en lo más alto"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios. En una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha felicitado a los cantantes andaluces nominados para la próxima edición de los Latin Grammy, galardones que se entregarán el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas (EEUU).

"Andalucía, otra vez en lo más alto del panorama musical internacional. Enhorabuena a Pablo Alborán, Niña Pastori, José Mercé y Violeta Hódar, junto a Bronquio, por sus nominaciones a los Latin Grammy", ha señalado este jueves en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Montero ha deseado "toda la suerte del mundo" a los candidatos que han enmarcado dentro de "distintas generaciones, diferentes formas de expresar la música y un mismo origen: nuestra tierra".