Montero felicita a la atleta granadina María Pérez tras proclamarse campeona de Europa de medio maratón de marcha

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, - María José López - Europa Press - Archivo

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha felicitado este sábado a la atleta granadina, María Pérez, natural del municipio de Orce, tras proclamarse campeona de Europa del medio maratón de marcha, en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido).

En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press, Montero ha calificado a la deportista granadina como "imparable" y ha destacado su amplio palmarés.

"Eres imparable; un nuevo oro que agranda el medallero para seguir haciendo historia del deporte andaluz y mundial. Enhorabuena, campeona", ha subrayado la líder socialista.