Montero felicita a la selección española femenina de baloncesto: "Ha mirado de frente a la gran potencia"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - PSOE-A

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha felicitado a la selección española femenina de baloncesto pese a la derrota cosechada frente al combinado estadounidense (66-76) por competir hasta el final con "talento, coraje y ambición". "Orgullosas de una selección que ha mirado de frente a la gran potencia del baloncesto mundial", ha apostillado.

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial en 'X', consultado por Europa Press, la dirigente socialista ha agradecido a las jugadoras españolas por su "gran Mundial" y por "hacernos disfrutar y por seguir abriendo camino a tantas niñas que sueñan con llegar algún día donde vosotras habéis llegado".

"El bronce nos espera. ¡Vamos a por él! ¡Sois un orgullo para España!", ha concluido Montero. En contexto, España cerrará su participación este domingo 13 en el Mundial de Berlín frente a la anfitriona, rival al que ya ganó en su debut.

España no pudo alcanzar la gran final mundialista, pero compitió contra las jugadoras de la WNBA, vencedoras por 76-66. Llegó con opciones de dar la sorpresa hasta el cuarto final, momento en el que no pudo mantener el nivel de sus contrincantes.