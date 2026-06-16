Montero inicia en Huelva una ronda con las direcciones provinciales del PSOE-A de cara a las elecciones municipales 2027

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, durante la reunión. - PSOE-A

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha iniciado este martes en Huelva una ronda de encuentros con las ejecutivas provinciales con el objetivo de "mejorar la coordinación territorial, reforzar la conexión con la ciudadanía y poner a punto la organización" de cara a las elecciones municipales de 2027.

En un mensaje publicado en la red social 'X', consultado por Europa Press, Montero ha señalado que este trabajo se desarrollará "a pie de calle, escuchando y aportando soluciones, para seguir construyendo un proyecto pegado a la realidad de cada municipio".

Asimismo, ha subrayado que el partido estará "siempre al lado de la militancia y de su compromiso para dar respuesta a los problemas de los andaluces".