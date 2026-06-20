Montero manda un mensaje de apoyo para los más de 21.000 aspirantes a docente en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, mantiene un encuentro con los medios de comunicación, en el Patio de Prensa del Parlamento, para tratar asuntos de actualidad política. A 2 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha enviado un mensaje de apoyo a los más de 21.000 opositores que realizan este sábado los exámenes para Educación Secundaria y FP en la comunidad andaluza.

A través de un mensaje difundido por su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, Montero ha deseado suerte a los aspirantes, afirmando que detrás de cada examen "hay constancia, esfuerzo y vocación".

"Mucha suerte a las más de 21.000 personas que hoy se enfrentan en Andalucía a las oposiciones de Educación Secundaria y FP. Detrás de cada examen hay constancia y esfuerzo y, sobre todo, algo fundamental para nuestra educación pública: vocación por la enseñanza", ha aseverado la líder del PSOE andaluz. Finalmente, ha manifestado que 21.000 opositores son "un valor esencial para nuestras aulas y para el futuro de Andalucía".